"Ada Colau está más cómoda con los terroristas como Otegui, que con las víctimas"

El 17 de agosto del año pasado era una tarde cualquiera en Barcelona, el reloj marcaba unos minutos antes de las 5 de la tarde. Cientos de turistas paseaban por las ramblas, en ese instante una furgoneta entraba a toda velocidad por Plaza Cataluña. Recorrió 530 metros arrollando a todos los viandantes que se encontraba a su paso hasta chocar contra un kiosko. El terror se apoderó de las calles. 15 fallecidos mas de 30 heridos. Durante el día de hoy y de mañana se han organizado varios actos en recuerdo de las víctimas.

En 'La Tarde' hemos hablado con el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas: "Son días duros, muy intensos y de muchos recuerdos. Aunque estemos homenajeado a las víctimas de Barcelona, también recuerda uno el atentado que uno sufre".

Dentro de estos actos oficiales que se celebrarán mañana, Ada Colau no ha invitado a la Asociación Catalana de Víctimas de Organziaciones Terroristas: "No nos han dado explicaciones de por qué no nos han invitado al acto. Yo quiero creer que a la alcaldesa parece ser que le da urticaria reunirse con las victimas del terrorismo, está más cómoda con los terroristas como Otegui. Al final nosotros hemos decidido desmarcarnos, no queremos que se nos haga la foto con las victimas".

Tanto para las instituciones catalanas, como para el Ayuntamiento: "Las víctimas que son de yihadistas parece que son de Champions, y el resto que son de ETA y demás parece que somos de La Liga nada más. Parece que tiene poco recorrido esta Generalitat. Las víctimas nos encontramos como siempre, abandonados por las instituciones catalanas, no quieren saber nada de los que hemos sufrido por el atentado. Aquí hay 390 víctimas de atentados terroristas. No son sensibles al sufrimiento".

Cambrils es el punto elegido para el homenaje que realizará la Asociación: "Aquí vamos a hacer una concentración con todas las víctimas y a partir de ahí no va a haber discursos políticos ni declaraciones, solo daremos la bienvenida a los que nos acompañen y nos trasladaremos a la entrada de Las Ramblas, donde haremos un minuto de silencio".