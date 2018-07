¿Cómo es un día en las vacaciones de Juanma Castaño?

Hablamos con el director de El Partidazo de COPE y presentador de Deportes Cuatro tras el Mundial de Rusia. Juanma Castaño tiene ahora unos días para descansar y disfrutar de unas merecidas vacaciones tras una temporada de éxitos con su programa de las noches. Cabe recordar que la 2ª ola del EGM de este 2018 sitúa a ‘El Partidazo de COPE’ con 601.000 oyentes diarios. Juanma ha conseguido el récord de audiencia del programa.

Pero, ¿qué hace Juanma Castaño durante estos días de descanso?

“Disfrutar de los amigos, la familia, la playa y la comida”

“Suelo pasar mis vacaciones de verano en Gijón”. Durante esos días agradables de verano, a Juanma le gusta combinar playa, gastronomía, deporte y amigos. Este cóctel lo intercala por supuesto con sus quehaceres familiares: “Hay días en los que me toca más estar con los niños, más juego…, otros días me toca más estar con mis amigos y hacer alguna cena o fiesta. Y por supuesto, también hay días en los que me apetece quemar todos los excesos y hacer un poco de deporte”.





¿Eres más de playa o de montaña?

- Juanma: “Yo soy más de playa que de montaña porque para las vacaciones soy más sedentario. Me gusta tirarme en una toalla, ponerme música y luego ir al chiringuito y leer el periódico”.

Hoy comienza la Semana Grande de @gijon . Así os recibe el Norte. Bienvenidos. Disfrutad mucho de nuestras fiestas.�� pic.twitter.com/XWChWJhXk3 — Juanma Castaño (@juanmacastano) 5 de agosto de 2016



¿Qué deportes practicas en vacaciones?

- Juanma: “Sobre todo bici y en espacios abiertos. Me gusta muchísimo la bici de carretera, y por suerte en Asturias hay unos sitios espectaculares para ir en bici. Por desgracia hay gente muy buena que me deja atrás en todas las cuestas”.

Me niego a que el miedo me pueda y renunciar a la felicidad que me da salir en bici. Esta mañana. Día espectacular. #RespetoAlCiclista pic.twitter.com/UWV1wDSHOw — Juanma Castaño (@juanmacastano) 8 de mayo de 2017

“En mis vacaciones no puede faltar mi contacto con la actualidad"







¿Qué sitio recomiendas para ir de vacaciones?

- Juanma: “Recomiendo Asturias porque es un destino que lo tiene prácticamente todo. Tiene un encanto brutal y una gastronomía sensacional. En verano tiene mucho ambiente, es una región que tiene el ambiente justo. No se ha invadido de ‘guiris’, por decirlo de alguna manera. Asturias tiene kilómetros y kilómetros de costa, y además es preciosa. Es un destino ideal, especialmente para los españoles”.

Quesos. Después de una cena increíble. pic.twitter.com/8U1Z7lQHde — Juanma Castaño (@juanmacastano) 16 de diciembre de 2017



¿Qué no puede faltar en un día de tus vacaciones?

- Juanma: “En mis vacaciones no puede faltar mi contacto con la actualidad. Yo no vivo de vacaciones al margen de lo que está pasando. No soy un loco del trabajo pero me gusta leer el periódico, escuchar la radio… Saber lo que pasa. No soy de esos que dicen que desconectan. Yo desconecto de trabajar pero no desconecto del mundo ni de la actualidad; y lo hago porque me gusta, lo disfruto y no me supone ningún esfuerzo”.