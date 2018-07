Rivera: "A este paso Sánchez va a hacer bueno a Rajoy"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vaticinado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se va a atrincherar en la Moncloa" y ha denunciado sus "concesiones" a los "populistas y nacionalistas" y sus decisiones "dedazo a dedazo", ante lo que ha advertido: "A este paso va a hacer bueno a Rajoy, como siga así, dedazo a dedazo".

Rivera, que ha participado hoy en el Foro Joly Andalucía, ha criticado que el PSOE considere ahora como "adversarios" a Cs o el PP en el debate catalán pero acepte como "socio" al presidente catalán, Quim Torra, por lo que entiende que, "si Sánchez ha abandonado el espacio común del consenso, tiene que reflexionar". Rivera ha admitido que Rajoy, "con todos los errores que cometiera" y con su política "inmovilista y tardía", sí mantuvo como aliados al PSOE y Ciudadanos en el debate catalán y no llegó al gobierno con el apoyo de los partidos independentistas. Para Rivera, Sánchez "se ha dado de baja" del bloque constitucionalista.

Ha opinado que el presidente del Gobierno no está pensando en España sino "en un comité electoral", pero ha avisado de los peligros de gobernar con sus actuales apoyos. Rivera también ha declarado que dentro de poco se acabará el "efecto luna de miel" para el PSOE, y ha asegurado que él no querría estar dependiendo "de Iglesias, de Torra, o de Bildu para gobernar". "Una cosa son los demócratas y otra los golpistas", ha agregado Rivera, quien ha urgido al PSOE a aclarar "dónde está". Rivera ha considerado que el Gobierno de Sánchez se está equivocando porque "el camino no es volver a conceder privilegios a los que no respetan la igualdad entre españoles".

El líder de Ciudadanos ha afeado la "política comodona, que no es decente ni inteligente", y ha apostado por un modelo de Estado que vuelva a ser autonómico porque "en algunos casos parece más una confederación". Además ha avanzado que, si llegara al Gobierno, su primera medida sería un pacto educativo que recogiera el consenso. Ha advertido también de que la lógica económica del presidente, con los anuncios que está haciendo sobre impuestos, es "antagónica" a la de Ciudadanos, por lo que ve "complicado" que ambas formaciones puedan negociar los presupuestos.

Rivera, que ha evitado situarse a la derecha o la izquierda porque entiende que "la españa de rojos y azules" ha acabado, ha explicado que tienen las puertas abiertas a independientes porque Ciudadanos siempre está en renovación y crecimiento. En ese sentido, sobre la posible candidatura de Manuel Vals en Barcelona, ha defendido su "valía, capacidad y visión cosmopolita de la sociedad" y ha confirmado que en las próximas semanas espera una decisión.