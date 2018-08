Un ingeniero: "El puente de Génova había dado problemas con anterioridad"

El Gobierno italiano exigió este miércoles la dimisión de los directivos de la concesionaria Autoestrade per l'Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente que se derrumbó el martes en Génova (noroeste), y que ha causado la muerte a al menos 37 personas. El ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, aseguró en un mensaje en la red social de Facebook que "los directivos de Autostrade per l'Italia deben dimitir antes que nada" y avanzó que el Gobierno italiano ha "activado todos los procedimientos para la posible revocación de las concesiones y la imposición de multas de hasta 150 millones de euros". "Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, el estado lo hará", apuntó.

Pero, ¿por qué se derrumbó el puente Morandi? Javier Manterola, catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros de Madrid, ha advertido en 'Herrera en COPE' que este puente ya había dado problemas con anterioridad. "Yo siempre he pensado que este puente estaba un poco mal encajado", ha asegurado.

Aunque una investigación determinará el motivo del derrumbe, el ingeniero español cree que los tirantes de un lado del puente se rompieron. "Ya se hablaba de corrosión de uno de los tirantes. El tirante de ese puente es de hormigón pero está relleno de acero. Y el acero, si no está bien mantenido, se puede corroer con el tiempo. Y al hacerlo, pierde resistencia. El tirante de atrás, al no tener la compensación del de delante, tiró de la torre y la rompió", ha relatado.

Manterola descarta que Morandi, el ingeniero que creó el puente, tenga algo que ver en el derrumbe o las lluvias que se han producido en la zona en los últimos días.