Primer día de abonos gratuitos en Cercanías y Media Distancia: sorpresa y dudas en algunos usuarios

Hoy es el día en el que millones de usuarios van a poder utilizar los descuentos para los transportes urbanos e interurbanos, donde destacan los de Cercanías y los trenes de Media Distancia. Desde este jueves 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, los viajeros se podrán ahorrar entre un 30 y un 50% del precio por la financiación del Gobierno y una aportación extra. Esta solo afectará a las ciudades en las que lo han aplciado como son Madrid, Barcelona, Galicia o Bizkaia, que llega al 100% en La Palma y Palma.

Por este motivo, en COPE nos hemos querido acercar a una de las principales estaciones de España, en Atocha (Madrid), para comprobar la afluencia de los ciudadanos en las taquillas y mostradores. José Luis Concejero ha estado en uno de los vestíbulos de la Estación de Atocha desde las siete de la mañana: "En este primer día en el que son gratuitos los viajes en tren de Cercanías y Media Distancia, veo a más trabajadores de Renfe de los habituales con sus chalecos amarillos que tratan de ayudar y resolver las dudas de los viajeros", contaba en Herrera en COPE. "Sorpresa en algunos usuarios. Otros, sin embargo, trabajadores que cogen el tren todos los días están al tanto de esta medida", aseguraba.

Además, Concejero ha podido hablar con algunos usuarios que le han mostrado su satisfacción ante esta novedad: "Para mí, esta medida ya me vale porque me implica ahorrarme bastante dinero en estos tres meses. Da un poco de pena que en enero tengamos que pagar el precio de nuevo completo", comentaba un viajero. "En mi opinión sería bueno, pero no en cuatro meses que va a durar. Que lo amplíen de manera indeterminada, porque es un parche y no sirve para nada más", se refería otro usuario. "Poco a poco se va llenado esta Estación de Atocha. No veo grandes filas, pero sí un goteo de gente que hoy, por primera vez y hasta finales de año, cogerá el tren de Cercanías de forma gratuita", explicaba José Luis Concejero en la nueva temporada de Herrera en COPE.

Por el momento, en Renfe ya recomiendan que se adquieran antes del 5 de septiembre, ante el aumento de viajeros que se prevé en los primeros días de este mes. Más de 500.000 usuarios ya se han registrado previamente en las aplicaciones y en la web de Renfe para agilizar la obtención de los abonos.