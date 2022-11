Casi la mitad de los nuevos jugadores "online" en 2021 son menores de 25 años

El número de nuevos jugadores "online" menores de 25 años en España ha crecido en los últimos años de forma exponencial, ya que ha pasado de un 28 % en 2016 a un 48 % en 2021, según el Ministerio de Consumo, que ha lanzado la campaña #PERO para alertar del peligro que conllevan los juegos de azar.

Estos son algunas cifras que se han expuesto durante la presentación de esta campaña de la Dirección General de Ordenación del Juego, que se financia a través de la tasa de retorno del juego, y cuya pieza central es un videoclip musical para advertir de que los problemas con el juego "siempre empiezan con un 'pero'...".

A esos 'peros' cantan los protagonistas de este videoclip que, con una música pegadiza, entonan algunas letras que sirven de excusa en algunos casos a los jugadores para justificarse y obviar así lo que ya puede ser un problema.

"Yo no apuesto tanto en los juegos de azar -dicen-; es algo inofensivo para desconectar; no estoy enganchado pero, la verdad si pierdo 20 euros hay que recuperar; no apuesto tanto pero; no me he enganchado pero; yo siempre tengo un pero, miento si pierdo dinero".

La campaña se difundirá durante las dos próximas semanas y como base tiene una canción interpretada por el vocalista del grupo madrileño Parquesvr, Javi Ferrara.

Durante la presentación, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que los juegos de azar "no son neutrales ni asépticos".

Afectan a todas las edades, géneros y clases sociales, pero según sus palabras no es lo mismo vivir en un barrio con opciones culturales y deportivas asequibles, que en uno "asfixiado por el secuestro de su espacio público con las calles llenas de salones y casa de apuestas".

También ha valorado la campaña la jefa del Servicio de Psiquiatría y responsable de la Unidad de ludopatía del Hospital Ramón y Cajal, Angela Ibañez, que ha subrayado que el 2,5 % de la población española tiene problemas con el juego, y el 1 % trastornos de ludopatía, es decir medio millón de personas.

En menores, el porcentaje de chavales con problemas es mayor, entre el 2,5 % y el 5 % en la mayoría de los estudios.

Los psiquiatras de esta Unidad han visto un cambio en el perfil del jugador: hace unos años eran personas de una edad media, y el juego principal eran las maquinas tragaperras, pero ahora la edad de inicio es cada vez menor y el problema fundamental lo tienen con las casas de apuestas, por la inmediatez entre la apuesta y el juego, y el juego "online" por la fácil accesibilidad.

Pero además la conducta del juego se ha normalizado por un "exceso de publicidad", que ha contado con personas populares, y ahora, según la doctora, estamos viendo las secuelas de lo que ha supuesto eso para los jóvenes.

El secretario de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), Gerardo Rodríguez, también ha aplaudido la campaña y ha reclamado que todo juego de azar tenga un control de acceso para proteger a los dos sectores vulnerables de esta actividad: los menores y los autoprohibidos. EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

bec/aam