La Unión expone el meteorito más grande de España y un Lince de un millón de años en una feria que ya es de las más importantes de Europa

La vigésimo octava edición de la Feria de Minerales y Fósiles de La Unión se celebrará los días 2, 3 y 4 de abril con un atractivo principal de otro mundo: el meteorito más grande conservado en España.

La cita, que coincide con la Semana Santa, se ha consolidado como la tercera más importante de Europa, superando a ciudades como Milán, y se ha convertido en un referente tanto para coleccionistas como para el turismo familiar.

Un meteorito de 600 kilos

El gran protagonista de este año es una pieza de 600 kilos procedente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter que impactó en la región argentina de Campo de Cielo. Se trata del fragmento de mayor tamaño de un meteorito de 840 toneladas que fue descubierto en 1800.

Carlos Bernabé, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión (FAEPU), ha explicado que la pieza ya estuvo a punto de exhibirse en 2020, pero la pandemia lo impidió. "Teníamos esa espinita clavada, y este año hemos decidido traerlo de manera definitiva", ha comentado.

Es una pieza magnífica, una aleación de níquel y hierro puro nativo que no se da en la superficie del globo terráqueo" Carlos Bernabé FAEPU

La composición del meteorito, una aleación de níquel y hierro puro nativo, es única, ya que, como ha señalado Bernabé, "es una combinación que no se da en la superficie del globo terráqueo, solamente en el núcleo de la Tierra". Esta característica confirma su origen extraterrestre. Junto a esta joya espacial, los asistentes podrán disfrutar de un planetario de 36 metros con proyecciones de vídeo y láser para observar constelaciones y figuras astrales.

COPE Carlos Bernabé en COPE

Un lince de un millón de años

La feria también propone un viaje al pasado prehistórico de la región. En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, se exhibirá una reproducción del lince ibérico mejor conservado de España, encontrado en el yacimiento paleontológico de Quibas (Abanilla). Este ejemplar tiene una antigüedad estimada de un millón de años. La muestra se completará con una recreación del entorno de la antigua sima, incluyendo su fauna y vegetación.

Monitores especializados de la comunidad autónoma ofrecerán un enfoque didáctico sobre cómo era la región hace un millón de años. Bernabé ha añadido que el yacimiento es de "enorme interés", hasta el punto de que "se está barajando la posibilidad, todavía no contrastada, de que pudiera haber también presencia humana, presencia de homínidos".

Un motor económico y científico

La Feria de Minerales y Fósiles no es solo un evento cultural, sino también un potente motor económico. El año pasado, recibió a casi 20.000 visitantes y generó un impacto económico estimado de medio millón de euros en la hostelería, el comercio y la hotelería del municipio en solo tres días. "Es una inyección económica muy importante para todo el municipio", ha destacado Bernabé.

Tiene un enorme mérito que una localidad pequeñita como La Unión tenga una feria de este nivel de reconocimiento" Carlos Bernabé FAEPU

Este crecimiento ha llevado a la feria a obtener por segundo año consecutivo el reconocimiento como Feria Comercial Oficial de la Región de Murcia. Como novedad, este año se ha suscrito un convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para que sea la institución la que realice los estudios demoscópicos y de impacto económico, aportando un mayor rigor y fiabilidad a los datos.

La feria se celebrará en el pabellón polideportivo Ramón Solano con entrada y parking gratuitos. El horario será de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, con la precisión de que el sábado 4 de abril cerrará a las 20:00. Además de las grandes atracciones, el evento es una feria comercial con expositores de todo el mundo, donde los visitantes podrán adquirir desde minerales de alta calidad hasta joyería y objetos de decoración elaborados con piedra tallada.