El relevo generacional de los patios florece en Guzmanas 4 de la mano de Rafael Ruso

En la calle Guzmanas, 4, entre escaleras, macetas y latas de pintura, se encuentra Rafael Ruso, un joven cuidador que ultima los preparativos de su patio para el inminente Concurso de Patios de Córdoba. El trabajo comenzó a finales del verano, entre septiembre y octubre, con la renovación de plantas y, desde entonces, las labores de colgar, pintar y limpiar han sido diarias. El objetivo, según explica, es "armonizar un poco el entorno para ver cómo distribuimos todo el color" que presentará el patio este año.

Un homenaje familiar tras diez años

La historia de Rafael Ruso, que cumplirá 34 años en pleno concurso, rompe con la idea de que no existe relevo generacional en los patios. Él ha recuperado el patio de sus abuelos, que permaneció cerrado durante diez años. Su abuela, que vive en la planta de arriba, ya no puede encargarse del exigente mantenimiento. Para Ruso, es una labor que afronta con "mucha ilusión".

Para nosotros es muy gratificante retomar y darle una línea de continuidad" Rafael Ruso

Retomar este legado es, para él, una forma de homenajear a sus abuelos y de aportar al certamen. "Para nosotros es muy gratificante retomar y darle una línea de continuidad, a pesar de estos 10 años que ha estado el patio cerrado, y sobre todo, como acicate a la hora de engrosar este concurso de los patios", afirma. La supervisión de su abuela sigue presente, quien "cada dos por tres sale" para darle instrucciones, como recordarle que limpie unas cajas. "Si no, me tira de la oreja", bromea.

Casi 200 macetas y un suelo delicado

El patio de Guzmanas 4 alberga entre 180 y 190 plantas. De ellas, unas 115 o 120 son las macetas que cuelgan de las paredes, a las que se suman las de las jardineras, la galería y las sembradas directamente en el suelo. Uno de los elementos más característicos y laboriosos del recinto es su suelo, un típico patio de chino cordobés que fue hecho a mano por su abuelo.

Hay que limpiar con mucho cuidado, hay que limpiarlo con mucho miedo, con mucha paciencia" Rafael Ruso

Su limpieza es una de las tareas más delicadas. "Es un entramado que está hecho a mano, lo hizo mi abuelo, y es delicado porque tiene una aletada blanca y toques negros de pintura", detalla Ruso. Limpiar con agua a presión es arriesgado, ya que puede levantar las piedras. Por ello, el proceso exige cautela: "Hay que limpiar con mucho cuidado, hay que limpiarlo con mucho miedo, con mucha paciencia", y siempre esperando días secos para evitar la aparición del molesto verdín.

Novedades y retos meteorológicos

Aunque las lluvias de esta primavera han sido bien recibidas por el suministro de agua que garantizan, también suponen un riesgo para las flores más delicadas. Sin embargo, el mayor desafío meteorológico reciente ha sido la calima. Estos polvos saharianos en suspensión ensucian todo cuando llueve, obligando a un esfuerzo extra de limpieza y a retocar con pintura las paredes encaladas para que todo luzca homogéneo.

Este año, el patio presenta varias novedades. Se han incorporado hortensias de color rosa, morado y blanco, una planta de cinta y se ha dado protagonismo a las surfinias, además de los tradicionales geranios y gitanillas. Destaca también una buganvilla que, aunque el año pasado era apenas un "bebé", ahora "está cogiendo mucha fuerza y tiene una flor muy bonita".

El trabajo no termina cuando el patio abre sus puertas al público. La jornada de Ruso durante el concurso comienza a las 8 de la mañana para barrer los pétalos caídos por el viento. Al cierre, por la noche, se vuelve a limpiar y comienzan las labores de riego. "Todo lo que veamos que no nos convence o que no está en su sitio, automáticamente se retira", concluye, dejando claro el nivel de dedicación que exige la belleza de los Patios de Córdoba.