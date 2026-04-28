El dato brutal de Raúl García de Haro que sacude Osasuna: llama a la puerta de Alessio Lisci a base de goles decisivos

Raúl García de Haro se ha convertido en una de las grandes irrupciones de la temporada en CA Osasuna. El delantero rojillo volvió a marcar ante el Sevilla y sus números ya no pasan desapercibidos: seis goles en Liga, siete tantos en Copa del Rey y una colección de apariciones decisivas saliendo desde el banquillo. Su impacto en el tramo final del curso le coloca como uno de los nombres propios de la plantilla y llama con fuerza a la puerta del próximo proyecto encabezado por Alessio Lisci.

El atacante está firmando una campaña muy particular. En Liga suma seis goles pese a haber sido titular únicamente en cinco partidos, mientras que ha participado en 26 encuentros entrando como suplente. Es decir, la mayoría de sus tantos han llegado en contextos de máxima dificultad, cuando los partidos ya estaban lanzados y Osasuna necesitaba soluciones inmediatas.

Mete un golazo y tiene una ocasión muy clara. Raúl ha hecho un partidazo Alessio Lisci Entrenador de Osasuna

Raúl garcía de haro 5goles desde el banquillo

Su rendimiento como revulsivo ya le mete en la historia del club. Con cinco goles como suplente en una temporada de Primera División, Raúl García de Haro iguala o supera registros históricos en Osasuna. Solo Benito (4 en la 1984-85), Aguilà (4 en la 1992-93) y Aloisi (4 en la 2001-02) habían firmado cifras similares. Nadie había alcanzado los cinco tantos desde el banquillo en la era moderna rojilla. Pero él ya los tiene.

CA Osasuna Raúl García de Haro y Moi Gómez, Osasuna

Además, cada vez que marca, Osasuna suma. El equipo navarro no ha perdido ningún partido en el que ha visto portería Raúl García de Haro esta temporada: cinco victorias y un empate. Dos de esos goles sirvieron directamente para ganar partidos, lo que multiplica todavía más el valor competitivo de sus cifras.

ASÍ HAN SIDO SUS GOLES

Su primer tanto liguero llegó ante el Rayo Vallecano en El Sadar. Fue titular y abrió el marcador en el minuto 15 en una victoria por 2-0. Después apareció en Mallorca para iniciar la remontada rojilla: entró en el minuto 71 y marcó en el 82 el 2-1 de un encuentro que terminó 2-2.

PICHICHI EN COPA DEL REY 7Goles ha marcado Raúl

También vio portería frente al Deportivo Alavés, marcando el 3-0 en el minuto 93 tras haber ingresado en el 89. Más decisivo aún fue su papel contra el Celta, donde saltó al campo en el 70 y nueve minutos después firmó el gol del triunfo. Contra el Real Madrid repitió guion soñado en El Sadar: salió en el 67 y en el minuto 90 marcó el 2-1 definitivo.

El equipo navarro no ha perdido ningún partido en el que ha visto portería Raúl García de Haro esta temporada: cinco victorias y un empate

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Su último golpe llegó frente al Sevilla. Entró en el minuto 71 y en el 80 firmó el empate que reactivó a Osasuna antes de la remontada final. En total, ha marcado cuatro goles en El Sadar y dos lejos de Pamplona, demostrando que responde tanto en casa como a domicilio.

Otro dato refleja perfectamente su papel de especialista desde el banquillo. Ha entrado a partir del minuto 80 en siete partidos, desde el 70 en catorce ocasiones y desde el 60 en cinco. Incluso en tres encuentros salió en el minuto 64, su mayor tiempo disponible como suplente. Pese a jugar muchos minutos residuales, Raúl García de Haro ha convertido cada aparición en una amenaza real y ya pide paso para ser protagonista en el nuevo Osasuna.

TRAYECTORIA EN OSASUNA

Raúl García de Haro se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada en CA Osasuna. El delantero catalán, de 25 años, atraviesa su mejor momento desde su llegada a El Sadar y está respondiendo con goles, trabajo sin balón y una creciente influencia en el ataque rojillo. Su tanto ante el Sevilla FC volvió a confirmar que atraviesa una fase decisiva en el tramo final del curso.

Raúl García de Haro llegó a Osasuna en el verano de 2023 procedente del Real Betis, después de firmar una brillante cesión en el CD Mirandés, donde marcó 19 goles en Segunda División. La apuesta del club navarro fue clara: incorporar un delantero joven, con potencia física, juego aéreo y margen de crecimiento para complementar la delantera rojilla.

En la temporada 2025-26, el atacante ha dado un paso adelante en cifras. Según los registros disponibles, suma 13 goles oficiales entre LaLiga y Copa del Rey, siendo uno de los máximos realizadores del equipo solo por detrás de Ante Budimir. Además, ha destacado especialmente en el torneo copero, donde terminó como máximo goleador del campeonato.

Su último gran impacto llegó frente al Sevilla en El Sadar. Con Osasuna por detrás en el marcador, Raúl García de Haro firmó el empate con un potente disparo desde la frontal que encendió al estadio y abrió el camino de la posterior remontada rojilla. El equipo navarro terminó ganando 2-1 en un triunfo clave para mirar hacia la zona europea.

Más allá de los goles, el delantero ha mejorado en aspectos tácticos muy valorados por el cuerpo técnico: presión alta, capacidad para fijar centrales, desmarques al espacio y agresividad competitiva. Su rendimiento le ha convertido en un recurso fiable cada vez más, tanto como titular como entrando desde el banquillo para cambiar partidos.

El propio jugador dejó claro recientemente el momento anímico que vive la plantilla. Tras vencer al Sevilla, aseguró que Osasuna es “ambicioso” y que el grupo “quiere más”, una declaración que refleja la confianza actual del vestuario en este final de campaña. Además, medios navarros destacaron que ese gol fue su sexto en Liga esta temporada.

En clave de futuro, Raúl García de Haro representa una pieza estratégica para Osasuna. El club busca mantener una plantilla competitiva, con jugadores en crecimiento y valor de mercado al alza. En ese escenario, el delantero encaja perfectamente por edad, perfil y evolución deportiva.

Con Budimir como referencia y Raúl García de Haro empujando con fuerza, Osasuna dispone de una delantera completa cada vez más. Si mantiene esta progresión, el atacante puede convertirse no solo en un futbolista importante para los rojillos, sino en uno de los delanteros españoles a seguir durante la próxima temporada.