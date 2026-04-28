El drama de Sevilla y el sueño del Betis: dos finales de Liga en una misma ciudad, por Rafael Almansa

El final de LaLiga se presenta como un escenario de infarto para el fútbol sevillano, con los dos equipos de la ciudad viviendo realidades opuestas. El Sevilla Fútbol Club afronta tres finales en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra la Real Sociedad y el Real Madrid, partidos en los que el equipo necesita el máximo apoyo de una afición que “perdona todo y siempre está”. La presión es máxima y no hay margen para el error en la lucha por revertir una temporada para el olvido.

Cinco partidos para evitar la catástrofe

Al Sevilla le restan cinco encuentros que decidirán su futuro, ya que lleva “cuatro años con el piloto rojo encendido”. Además de los duelos en casa, deberá visitar al Villarreal y al Celta de Vigo. La entidad es consciente de que un descenso a Segunda División sería un escenario dramático, especialmente por la elevada deuda que arrastra el club, lo que añade incertidumbre sobre el interés de posibles compradores.

La situación actual es tan crítica que depende exclusivamente de sus propios resultados para lograr la salvación. El equipo debe mostrar “gallardía recordando el escudo” en un momento en el que la entidad se siente “maltratada” y donde el entrenador debe tener las ideas muy claras, porque los partidos ya no son “un laboratorio”.

El Betis sueña con la Champions

En la otra acera de la ciudad, el Real Betis vive una situación completamente diferente. Aunque la eliminación europea fue, en palabras de su técnico, Manuel Pellegrini, “una herida muy difícil de sanar”, el equipo tiene prácticamente asegurada la quinta plaza y ahora pone el foco en un objetivo mayor: la Champions League.

Aunque es un reto difícil, no es imposible. Con el reciente apoyo de Isco en el campo, el equipo parece haber encontrado un nuevo impulso. El futuro de Pellegrini también podría estar ligado a la consecución de este hito histórico para el club en la era de Ángel Haro y el técnico chileno. El Betis afronta sus últimos cinco partidos con la ambición de cruzar esa frontera y alcanzar la máxima competición europea por primera vez bajo su actual proyecto.