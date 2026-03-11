El PP acorrala al Gobierno de la Diputación de Lugo por su pacto con Tomé y exige dimisiones por el "encubrimiento"

El Grupo Provincial del Partido Popular de Lugo exige a la presidenta de la Diputación, Carmela López (PSOE), y al vicepresidente, Efrén Castro (BNG), que ofrezcan "explicaciones públicas inmediatas" sobre su pacto de gobierno con José Tomé. El portavoz popular, Antonio Ameijide, ha afirmado que "el silencio que mantienen en este caso es tan cómplice como el encubrimiento realizado en su momento por otros cargos socialistas", en alusión a José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez y Pilar García Porto.

Un socio de gobierno imprescindible

Ameijide ha recordado que PSOE y BNG están al frente de la Diputación de Lugo "únicamente" gracias al apoyo de José Tomé, a quien ha calificado como "su socio de gobierno imprescindible". Según el portavoz, "sin su voto no se habría formado el actual gobierno provincial, ni habría presupuestos ni podrían aprobar otro tipo de iniciativas".

Para los populares, la consecuencia de este pacto es que la provincia "siga a ser noticia a nivel nacional por situaciones desagradables y por la comisión de presuntos delitos". Ameijide ha contrapuesto esta situación con la alternativa de "un gobierno del PP, un gobierno responsable que tomaría decisiones pensadas en alcanzar la igualdad de todos los vecinos".

La sombra del encubrimiento

El portavoz popular ha denunciado que altos cargos del PSOE "lo sabían todo y lo único que hicieron fue taparlo", exigiendo que se depuren responsabilidades. Según el PP, ha quedado probado que Lara Méndez, Pilar García Porto y José Ramón Gómez Besteiro tuvieron conocimiento del presunto caso de acoso "hasta en cuatro ocasiones, reuniéndose con la madre de la víctima".

El PSOE, en lugar de defender a la víctima, se encargó de defender al presunto agresor" Antonio Ameijide Portavoz del PP Provincial

Para Ameijide, está claro que la dirección del PSOE, tanto a nivel gallego como provincial, conocía el presunto acoso y "optaron por taparlo y negarlo todo desde el primer momento". "El PSOE, en lugar de defender a la víctima, se encargó de defender al presunto agresor", ha sentenciado, asegurando que los ofrecimientos de ayuda "nunca fueron en serio" y que la prioridad fue "proteger al presunto agresor".

Petición de dimisiones

Ante la gravedad de los hechos, el PP ha instado al PSOE "a demostrar con hechos su supuesto feminismo" con la "expulsión inmediata de José Tomé de la alcaldía de Monforte". Además, exigen apartar de inmediato de sus responsabilidades a "todas las personas que encubrieron los hechos": Pilar García Porto, Lara Méndez y José Ramón Gómez Besteiro.

Si de verdad son un partido feminista, no pueden permitir que estas personas sigan un minuto más en sus cargos" Antonio Ameijide Portavoz del PP Provincial

El portavoz popular ha insistido en que el PSOE "debe dar ejemplo de inmediato". "Si de verdad son un partido feminista, no pueden permitir que estas personas sigan un minuto más en sus cargos después de quedar probado que prefirieron el silencio y el encubrimiento antes que la protección de la víctima", ha concluido.