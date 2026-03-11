Marcos, nieto de Tomás Caballero, mantiene vivo su legado: "Bastaría con tener una simple conversación con él "

Marcos Caballero Nieto, nieto del concejal de UPN Tomás Caballero asesinado por ETA en 1998, ha reflexionado sobre lo que supone ser familiar de una víctima del terrorismo. Aunque no llegó a conocer a su abuelo, pues nació en el año 2000, asegura que "es algo que forma parte de la historia de mi familia y que te acompaña siempre". En su casa, el recuerdo de su abuelo "ha estado muy presente en casa, en recuerdo, en conversaciones", y a medida que ha ido creciendo ha tomado conciencia de que fue "una época muy dura en la que muchas personas fueron víctimas sin haber querido nunca aceptar esa violencia y y esa lógica del miedo".

La dificultad de comprender

Caballero, de 25 años, explica que la verdadera comprensión de lo sucedido "llega con los años". A pesar de que en su casa siempre ha sido un "tema transparente", admite que "ni siquiera ahora considero que lo pueda terminar a entender y que me quedará recorrido en este campo". Con el tiempo, y a través de las conversaciones con sus familiares, ha entendido que el atentado supuso "un antes y un después para para mi familia y para mucha gente en este país".

Marcos Caballero

En referencia a los jóvenes que no conocieron el terrorismo de ETA, Marcos Caballero siente que a veces es "una verdad que se cuenta en silencio, o por lo menos en voz mucho más baja que otros discursos". Por ello, cree que es importante "seguir dándole voz", porque no es algo que pasase "hace tanto tiempo ni muy lejos de aquí". "Cuando piensas en lo que significa para una familia perder a un padre o a un abuelo de esa manera, entiendes, pues mejor, por lo menos la parte de la dimensión humana de todo lo que ocurrió", ha añadido.

El recuerdo familiar y el papel de la abuela

El recuerdo familiar que perdura es el de "una persona familiar, cercana", más allá de su "compromiso social y una vida pública que perduran todavía a día de hoy". Lo definen como "una persona volcada en la familia. Un abuelo, podría ser seguro el tuyo o o el de mucha gente".

Tras el asesinato, la figura de su abuela Pilar se hizo fundamental. "La abuela ha tenido un papel absolutamente fundamental. Al final, es la persona que se queda viuda con 5 hijos", ha explicado. De todos los caminos que podía tomar, "ella optó por uno al que personalmente yo le tengo muchísimo respeto, que es el de ser punto de unión, pegamento de la familia". Fue quien "mantuvo a la familia unida, seguro que viviendo su duelo, pero pero manteniendo los valores que compartía con el abuelo".

Pese a no haberlo conocido, Marcos Caballero no duda de la influencia de su abuelo en su vida. "No tengo ninguna duda de que, aunque no lo perciba de forma directa, su influencia está ahí", ha declarado. Asegura que ha crecido con los valores que sus padres aprendieron de él, que son "aprendizajes y formas de entender la vida que que se han ido transmitiendo de generación en generación y que seguro que seguirán ahí".

Un paseo pendiente

Finalmente, preguntado sobre qué le diría a su abuelo si pudiera, Caballero confiesa que le "bastaría con poder tener simple conversación con él". Su mayor deseo sería algo sencillo: "pasar tiempo juntos, un paseo, unas vacaciones", cualquier momento que le "hubiera permitido conocerle y y disfrutar", ya que era "sobre todo una persona muy familiar, muy agradable y muy cercana".