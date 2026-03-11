Murcia lleva a los institutos la vacunación del papiloma para los adolescentes varones

La Comunidad de Murcia va a ampliar la campaña de vacunación del virus del papiloma humano (VPH) llevándola directamente a los institutos. La iniciativa está dirigida a los jóvenes varones que hayan nacido en 2008 y en 2010, con quienes se espera alcanzar una cifra de 19.000 inmunizados, según ha anunciado el presidente, Fernando López Miras

Vacunación en los centros educativos

Desde este mes los adolescentes de estas edades podrán recibir la vacuna en su propio centro educativo para facilitar el acceso a la inmunización. Esta vía se suma a la posibilidad de acudir al centro de salud o punto de vacunación habitual. La medida afecta a los alumnos nacidos en 2008 que finalizan bachillerato o ciclos formativos y a los de 2010, que terminan la educación obligatoria. Los nacidos en 2009 se incluirán en la campaña de 2027.

Vamos a llegar a 19.000 jóvenes, con el objetivo de seguir reforzando la vacunación" Fernando López Miras Presidente de la Comunidad de Murcia

La Región de Murcia es la única comunidad que ha extendido la protección frente al VPH a los varones de hasta 25 años, un modelo similar al que aplican países como el Reino Unido. El plan de la sanidad pública regional prevé llegar progresivamente a todos los hombres nacidos entre 1999 y 2010 para la campaña 2027-2028, beneficiando a más de 128.000 personas que, de otro modo, tendrían que abonar más de 170 euros por la inmunización.

Ampliación también para las mujeres

La campaña de recaptación para hombres de hasta 25 años ha permitido ampliar también la vacunación a las mujeres de la misma edad que no fueron inmunizadas en su momento. Esta medida complementa el calendario de vacunación actual, que contempla la administración de la dosis a los 12 años en el entorno escolar. Desde la campaña 2022-2023, la región administra la vacuna nonavalente, que ofrece una mayor protección frente a las enfermedades causadas por el virus.

Un virus de alta transmisión

El virus del papiloma humano es altamente contagioso y puede afectar a cualquier persona a través del contacto directo piel con piel durante las relaciones sexuales. Aunque el preservativo ayuda a prevenir otras infecciones de transmisión sexual, su eficacia es limitada contra el VPH. Este virus puede causar lesiones precancerosas, verrugas genitales y varios tipos de cáncer, por lo que la vacunación es la herramienta de prevención más efectiva.