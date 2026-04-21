Murcia impulsa la conexión europea de sus docentes con el Erasmus+ Day

La Región de Murcia celebra el próximo 23 de abril las jornadas del profesorado Erasmus+ Day, un encuentro que reunirá a docentes, expertos y representantes institucionales para compartir oportunidades, experiencias y novedades del programa Erasmus+. Alfonso Mayordomo, asesor de formación del Centro de Profesores y Recursos (CPR), explica que el evento está diseñado para ser una jornada divulgativa y práctica dirigida al profesorado y equipos directivos de centros sostenidos con fondos públicos de la región, con el objetivo principal de acercar Europa al aula.

La motivación como motor de cambio

Para Mayordomo, la motivación es el factor fundamental que impulsa la participación en estos programas. Según explica, "la movilidad, el conocer, el viajar a otros sistemas educativos... puede llevar a ciertas conexiones y a la mejora de la propia práctica docente". Además, subraya que el impacto de estas iniciativas va más allá del individuo, ya que "el estar en un proyecto Erasmus puede transformar desde el aula hasta el centro educativo", beneficiando a toda la comunidad educativa.

El estar en un proyecto Erasmus puede transformar desde el aula hasta el centro educativo" Alfonso Mayordomo Asesor de formación del CPR

Una jornada de oportunidades y talleres

El evento se estructura en dos partes. Durante la mañana, un representante del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) presentará las novedades del programa para la convocatoria 2026. También se expondrán las posibilidades de movilidad que ofrece la embajada de Francia y se hablará sobre proyectos de cooperación de acción clave 2.

Por la tarde, la jornada se centrará en talleres prácticos y en la presentación de microexperiencias de centros educativos. Los asistentes podrán formarse en áreas como la gestión documental, la creación de un proyecto desde cero, la inclusión o la gestión de la movilidad de alumnado tanto en primaria como en secundaria.

Financiación y formación para dar el paso

Ante las dificultades que los centros encuentran para conseguir financiación, la jornada abordará otras vías para obtener un proyecto europeo. Mayordomo considera esencial la implicación de la Consejería de Educación y el CPR para que los centros conozcan alternativas como los consorcios o los proyectos de la Dirección General de la Unión Europea.

Finalmente, para aquellos docentes o centros que aún dudan en participar, el asesor del CPR tiene un consejo claro: la formación. "Hoy en día existen tutoriales, existen una cantidad de vídeos inmenso", afirma, y concluye que "al final lo que da la clave es formación y asistencia a jornadas".