Mágico debate de Europe Direct y Nacho Fenollar con las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo

Recientemente, se ha celebrado el Día de Europa y Europe Direct en la Región de Murcia realizó un evento junto a la Dirección general de la Unión Europea con las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo en la Región de Murcia, que tienen como objetivo principal es estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.

Con esa meta organizaron, como ha explicado Eva Serna, un debate que contó con la colaboración de Nacho Fenollar que es experto en comunicación, miembro formador del club de debate, mentalista y mago, entre otras muchas cosas.

Nacho Fenollar ha explicado, ha explicado cómo fue el evento.“Si te lo digo en una palabra sería fenomenal. El desarrollo fue sencillo porque pusimos a todos los centros a trabajar sobre Europa, no solo sobre las próximas elecciones, sino que les pedimos que desarrollasen diferentes temáticas y ellos hicieron el trabajo de investigación y desarrollo y prepararon sus preguntas".

Los jóvenes fueron absolutos protagonistas

El experto en comunicación ha seguido indicando cómo fue el proceso. "Elegimos algunos de los jóvenes centros y les pedimos que trabajaran temáticas. Una podía ser si La Unión Europea debería una política exterior y de defensa más fuerte, o si el euro debería ser moneda única. Si las redes sociales son fundamentales, para la participación de los jóvenes en la política. Todos son debates que se debaten de verdad en Europa, como el tema de cómo hay que tratar las redes sociales. Pusimos a los chavales a investigar y su investigación la trabajaron tanto a favor como en contra para despertar un pensamiento crítico. Tú puedes tener tu opinión, pero ves argumentos que también tienen parte de razón. En el debate tenían 4 minutos cada uno".

Para determinar el funcionamiento recurrieron a un clásico. "Usamos el método más histórico que es tirar una moneda al aire. Cruz era favor y cara en contra y tenían 4 minutos para defender la postura. Tuvimos la suerte que no tocó siempre todo a favor. Daba gusto escuchar a los chavales. Se desarrollaron 4 o 5 preguntas con cuatro chavales cada una".

El nivel alto

Eva serna quería saber si el nivel de los jóvenes tienen conocimiento alto sobre cuestiones de La Unión Europea y Fenollar lo tiene claro. "Sí, son personas informadas. Se intenta desde la educación que los jóvenes no solo sepan de temas, sino que sean jóvenes útiles para la sociedad. Es vital saber matemáticas, lengua. Hay otras cosas. Este tipo de iniciativas hacen que piensen en cuestiones sociales, hacen que vayan más allá estos chavales. Se nota que saben hablar sobre casi cualquier tema con un tiempo de preparación".

También han aprovechado para preguntarle por su libro "Convence más. 7 técnicas de persuasión para hacer tu vida más sencilla" y ha comentado que: "Soy bastante joven, pero ya me he dado cuenta de que hay muchos charlatanes y he sacado un ebook que pueden encontrar en mis redes sociales @nachofenollar. Son 7 claves para hacer el día a día más fácil. No nos gusta escuchar un no, pues reformula las preguntas. Otra clave es cómo puedo hacer que mi hijo recoja la habituación a la primera".

Eva Serna ha querido agradecer a las escuelas embajadoras Vega Media de Alguazas, al Miralmonte, IES de Murcia, IES Juan Sebastián Elcano y al IES Sanje de Alcantarilla.