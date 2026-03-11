Molina de Segura estrena su tercer centro de salud entre el aplauso del PP y los reproches del Gobierno central

El nuevo centro de salud Molina Este de Molina de Segura (Murcia), que llevará el nombre del doctor Andrés López Bernal, ha sido inaugurado oficialmente este lunes. El acto ha contado con la presencia del presidente regional, Fernando López Miras, y el alcalde del municipio, José Ángel Alfonso, así como del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en una jornada marcada por el choque político. La infraestructura, el número 86 de la Región, abrirá sus puertas el próximo 16 de marzo y atenderá inicialmente a casi 16.000 usuarios, aunque tiene capacidad para absorber hasta 30.000 tarjetas sanitarias.

El centro no solo mejorará la Atención Primaria en el municipio, sino que también funcionará como centro de especialidades para Archena, Fortuna, Ceutí y Lorquí. Esto evitará que los pacientes de esta área de influencia, que suma casi 140.000 personas, tengan que desplazarse a las consultas externas del hospital Morales Meseguer en Murcia, según han explicado las autoridades.

Una infraestructura con vocación de servicio

El alcalde molinense, José Ángel Alfonso, ha destacado la importancia de la nueva infraestructura: "Por muchos números que demos, lo verdaderamente importante son los nombres y apellidos. Cada cita más rápida, cada seguimiento mejor coordinado, cada prueba que ya no exige largos traslados… eso es lo que cambia la vida cotidiana de la gente".

Lo verdaderamente importante son los nombres y apellidos" José Ángel Alfonso Alcalde de Molina de Segura

Además, Alfonso ha defendido la elección del nombre del centro como un "reconocimiento público a un médico e investigador molinense de prestigio", el doctor Andrés López Bernal, profesor en Oxford y catedrático en Bristol. "Poner su nombre a este centro significa unir dos ideas que nunca deberían separarse: el valor de lo público y la grandeza del talento", ha afirmado.

Cruce de acusaciones en la inauguración

La inauguración ha estado marcada por el enfrentamiento político. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha recordado que se trata de una obra "financiada íntegramente por el Gobierno de España" con una inversión de 10 millones de euros, y que responde a "una reivindicación histórica tras 18 años de lucha vecinal".

Lucas ha lanzado un dardo directo al presidente autonómico: "Está bien venir, pasearse, hacerse una foto con el dinero del gobierno de España, pero ahora tiene que cumplir". Le ha exigido que el centro se dote con "personal de nueva contratación y no a costa de recortar plantillas de otro centro de salud" y que cuente con las especialidades médicas prometidas.

Está bien venir, pasearse, hacerse una foto con el dinero del gobierno de España, pero ahora tiene que cumplir" Francisco Lucas Delegado del Gobierno

Por su parte, López Miras ha celebrado la apertura, destacando que "cuando las administraciones trabajan de forma leal y conjunta, pues el resultado es este". Ha agradecido la colaboración del alcalde y ha enmarcado la obra en el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria que presentó en 2022.

Vacuna del VPH para niños

Aprovechando el acto, López Miras ha anunciado que el Gobierno regional ampliará la campaña de vacunación del virus del papiloma humano (VPH). La iniciativa se llevará a los institutos para vacunar a los jóvenes varones nacidos en 2008 y 2010, con el objetivo de alcanzar a 19.000 adolescentes y reforzar la sanidad pública.