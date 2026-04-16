Burriana derriba el muro de su puerto para abrirse al mar con una gran plaza

La Generalitat Valenciana ha presentado el proyecto definitivo para la construcción de la nueva Plaza Varadero en el puerto de Burriana, una actuación que supondrá la demolición del muro que separa la zona portuaria de la ciudad. El vicepresidente 3º y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha explicado que la iniciativa, que ya se encuentra en proceso de licitación, está diseñada para "integrar el puerto en la ciudad" y poner en valor una infraestructura clave para el futuro turístico del municipio.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros y se espera que la adjudicación a la empresa constructora se complete antes de final de año. Según ha detallado Martínez Mus, el objetivo es convertir un "espacio cerrado y degradado" en un lugar abierto para el disfrute de los ciudadanos. El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha recordado que, hasta ahora, la primera imagen que reciben los visitantes al llegar al puerto "no es la fantástica imagen que representa a Burriana y al Mediterráneo, sino una tapia, un muro".

Burriana dejará de tener un muro que separa Burriana de su puerto" Jorge Monferrer Alcalde de Burriana

Una plaza de 3.000 metros con vocación deportiva

La futura Plaza Varadero ocupará una superficie de unos 3.000 metros cuadrados y su diseño contempla la creación de una gran escalinata que dará acceso al mar. Además, el proyecto incluye la reserva de espacio para dos locales gastronómicos. La escalera hará las funciones de grada que servirá para que el público pueda presenciar las competiciones de kayak polo, un deporte en el que Burriana es "una potencia a nivel nacional e internacional", según ha destacado el alcalde.

Vista de cómo quedará la plaza Varadero cuando esté finalizada

El consistorio aspira a que la plaza no solo tenga un uso lúdico, sino también deportivo, aprovechando la presencia del campo de kayak polo, que ya atrae a la selección española. "Lo que queremos es que esa grada esté como grada deportiva en esa plaza", ha afirmado el primer edil, reforzando la idea de un espacio multifuncional que conecte a los ciudadanos con el mar y el deporte.

Es una imagen muy gráfica de qué es lo que queremos para los puertos de la Comunitat Valenciana" Vicente Martínez Mus Vicepresidente de la Generalitat Valenciana

Plazos e impulso definitivo al turismo

En cuanto a los plazos, el proyecto contempla un periodo de ejecución de seis meses. Si la adjudicación se realiza antes de que acabe el año, la obra podría estar finalizada a mediados de 2027. A este respecto, Martínez Mus ha preferido mostrarse cauto, señalando que "siempre es arriesgado dar plazos" debido a posibles demoras administrativas, aunque ha asegurado que estaría "satisfecho" si se cumplen esas fechas.

Tanto el vicepresidente como el alcalde han coincidido en que esta actuación es fundamental para el desarrollo turístico de Burriana. Martínez Mus ha afirmado que "Burriana y el turismo es algo que ya es indisoluble" y que el puerto es una pieza "fundamental" en esa estrategia. La apertura de la ciudad al mar es vista como un paso decisivo para aprovechar un "patrimonio que tiene Burriana que está totalmente desaprovechado".

Esta inversión se suma a otras mejoras impulsadas por la Generalitat en la zona, como la instalación de placas fotovoltaicas para abastecer a los usuarios del puerto y reducir la huella de carbono, o la construcción de una rotonda que no solo ordena el tráfico, sino que también conecta con el futuro centro de salud del puerto. Entre la plaza Varadero, los accesos y las placas fotovoltaicas, el Gobierno valenciano destina 2,3 millones de euros en Burriana.