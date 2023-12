Javier De Haro propone la regla de los cuatro regalos de cara a Navidad

Los Reyes Magos tienen suficiente labor con transportar en estos próximos días millones de regalos por el mundo. Necesitan la ayuda y colaboración de todos para que, cuando el día de enero hayan pasado por todos los hogares, queden satisfechos niños y mayores. Es natural que los pequeños se vuelvan locos con los catálogos de juguetes que en estas semanas caen en sus manos. Si fuera por ellos lo pedirían todo, pero como en la vida hay que escoger y es un deber de los adultos guiarles hacia las mejores opciones.

Ante la inminente visita de los magos de Oriente es bueno tener en cuenta varios aspectos y se puede partir de la cantidad, pero también de la utilidad o los riesgos de unos obsequios que siempre se hacen con la mejor de las intenciones.

Dar valor a lo que se tiene

No solo se trata del poder adquisitivo que se tenga. Que se valore cada detalle es una cuestión de los papás. El psicólogo Javier de Haro reconoce que cometemos algunos errores subsanables. "Se ha perdido el rumbo, porque no es solo que tienen muchos regalos, sino que tienen lo que quieren de forma inmediata y al final no se valora".

No hay una receta mágica para acertar y mantener el equilibrio entre las sonrisas de los hijos y la responsabilidad, pero el educador marca una línea a seguir "Tienen que disfrutar, pero entender que la Navidad no son solo regalos y vacaciones. Las fiestas son momentos ideales para compartir momentos".

Todos hemos presenciado como ante una enorme cantidad de paquetes, alguno ni son abiertos y qué decir de los más chiquitines que terminan jugando con una caja en vez de con un juguete. "Muchos regalos acaban cogiendo polvo en los estantes. Una buena idea es enseñarles que hay niños que no tienen nada y que ellos vayan eligiendo qué regalos en buen estado pueden entregar para una buena causa".

La cantidadde paquetes

Hasta entre los mayores buscamos muchas veces la imagen de Navidad perfecta. Mil regalos perfectamente empaquetados que lucen en las fotos, pero la cantidad también importa. "Limitar los regalos a tres o cuatro es lo ideal. Ellos tendrán que elegir verdaderamente lo que más quieren y valorarán más lo que les regalen. Hay que acostumbrarles también a vivir momentos y no solo a regalos y explicarles que ellos también tiene que hacer detalles; un dibujo, una manualidad. Sabrán que han invertido un tiempo y ha sacado una sonrisa en sus mayores y se sentirán bien". Afortunadamente no todo se reduce a una cuestión económica.

Por supuesto, hay que meditar mucho y es preferible que los regalos estén perfectamente adaptados a la edad y en cuestión electrónicas; teléfonos,tablets, ordenadores, hay que pensar también en su uso. Los juegos educativos, un buen libro o regalos que incentiven la actividad mental siempre son una buena apuesta.