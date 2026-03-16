La huelga médica se intensifica en la Región de Murcia con un seguimiento de casi el 50% en hospitales

El conflicto sanitario se recrudece. Los médicos de toda España han iniciado este lunes 16 de marzo una nueva jornada de huelga que se prolongará durante toda la semana, con paros convocados cada mes hasta junio.

En la Región de Murcia, la jornada ha arrancado con un seguimiento del 42 % en Atención Primaria y del 48 % en hospitales. La secretaria general del Sindicato Médico de la región, María José García Mateos, asegura que la Administración "no nos ha dejado otro camino" y que el colectivo llega a la huelga en un momento en el que "el médico ya no puede más".

Un estatuto propio como principal escollo

El motor de la protesta, según explica García Mateos, es la exigencia de un ámbito de negociación propio para los médicos. El colectivo, que suma 176.000 profesionales en un sistema de 700.000 trabajadores, se siente infrarrepresentado.

"Nuestras condiciones de trabajo las están decidiendo otras categorías que no somos nosotros", denuncia la secretaria general, quien reclama una mesa donde puedan tratar sus problemas directamente con la administración, similar a la que existe en otros países europeos.

Esta reivindicación, que depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad, se encuentra en un punto muerto. El conflicto se remonta a enero del año pasado y, tras una huelga de nueve días en diciembre, las negociaciones se rompieron. 'Llegamos allí y nos encontramos que en un poco más que nos dijeron, bueno, ha acabado la huelga, señora, está en su casa, se ha acabado la negociación', lamenta García Mateos.

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El agotamiento por la jornada laboral

El detonante que ha llevado a los médicos a la movilización es el exceso de horas de trabajo. García Mateos denuncia las jornadas 'inhumanas' que se ven obligados a realizar. Por ello, una de las reclamaciones clave, que podría tener solución a nivel autonómico, es la transición progresiva hacia una jornada semanal de 35 horas. Piden que el exceso de jornada sea voluntario, bien retribuido y que compute para la jubilación.

Desde el sindicato defienden que una reducción de la carga de trabajo redundaría en un mejor servicio al ciudadano. 'La versión de un médico a las 10 de la mañana que tiene que trabajar, no puede ser ni la misma versión que te dé a las 2 de la madrugada', afirma García Mateos, subrayando que el agotamiento físico y mental aumenta el riesgo de cometer errores y va 'en detrimento de esa sanidad' para la que se han preparado.

La población la tenemos a favor" María José García Mateos Sindicato

A pesar del 'esfuerzo emocional' que supone la huelga, los médicos sienten que cuentan con el apoyo ciudadano. 'La población la tenemos a favor. Hicimos una manifestación y y te aplaudían. Eso es porque realmente saben cómo estamos', señala García Mateos.

Este apoyo les da fuerza para continuar con las movilizaciones, que incluyen una manifestación este martes a las 18:30 en Murcia y una huelga regional el próximo viernes 20 para presionar por las mejoras en la comunidad.