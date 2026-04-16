Muere una persona arrollada por un tren en Palencia capital
El suceso ha tenido lugar junto a la Avenida Reyes Católicos, movilizando a un amplio dispositivo de emergencias
Palencia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Una persona ha sido arrollada por un tren en la tarde de este jueves en Palencia capital. El suceso ha tenido lugar a las 16:40 horas en la vía férrea situada junto a la Avenida Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros, según han informado fuentes del 112.
Amplio dispositivo de emergencia
Tras el aviso del arrollamiento, se ha dado parte a ADIF, que ya tenía constancia del incidente. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Palencia, del Cuerpo Nacional de Policía y de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender la emergencia.
Habrá ampliación.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Escucha en directo
COPE PALENCIA
"Hay muchos argumentos para estar a favor de que tengan papeles y derechos quienes llevan años trabajando y contribuyendo a la riqueza de todos"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h