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Muere una persona arrollada por un tren en Palencia capital

El suceso ha tenido lugar junto a la Avenida Reyes Católicos, movilizando a un amplio dispositivo de emergencias

El suceso ha tenido lugar a Primera hora de la tarde

Raúl González

El suceso ha tenido lugar a Primera hora de la tarde

Raúl González

Palencia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Una persona ha sido arrollada por un tren en la tarde de este jueves en Palencia capital. El suceso ha tenido lugar a las 16:40 horas en la vía férrea situada junto a la Avenida Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros, según han informado fuentes del 112.

Amplio dispositivo de emergencia

Tras el aviso del arrollamiento, se ha dado parte a ADIF, que ya tenía constancia del incidente. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Palencia, del Cuerpo Nacional de Policía y de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender la emergencia.

Habrá ampliación. 

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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