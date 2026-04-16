Muere una persona arrollada por un tren en Palencia capital

Una persona ha sido arrollada por un tren en la tarde de este jueves en Palencia capital. El suceso ha tenido lugar a las 16:40 horas en la vía férrea situada junto a la Avenida Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros, según han informado fuentes del 112.

Amplio dispositivo de emergencia

Tras el aviso del arrollamiento, se ha dado parte a ADIF, que ya tenía constancia del incidente. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Palencia, del Cuerpo Nacional de Policía y de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender la emergencia.

Habrá ampliación.