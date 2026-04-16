Patri Guijarro tiene un esguince en el tobillo derecho y se pierde el derbi

Malas noticias para el FC Barcelona femenino. La centrocampista Patri Guijarro ha regresado de sus compromisos internacionales con la selección española con un esguince en el ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho, según ha informado el club tras las pruebas realizadas este jueves por la mañana.

La lesión se produjo durante el partido contra Inglaterra en Wembley, de la fase de clasificación para el próximo Mundial de Brasil, donde la jugadora tuvo que pedir el cambio en los minutos finales con evidentes gestos de preocupación.

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Consecuencias inmediatas

A causa de esta lesión, Guijarro se perderá con seguridad los próximos compromisos de la selección española y del conjunto de Pere Romeu. La jugadora no estará disponible para el partido contra Ucrania de este sábado en Córdoba ni para el derbi contra el Espanyol que puede significar la undécima Liga y la séptima consecutiva de la entidad.

Los servicios médicos de la federación española, tras una primera ecografía, desaconsejaron su continuidad en la concentración y la jugadora ha vuelto a Barcelona para iniciar su tratamiento de recuperación.

Duda para Múnich

La gran incógnita ahora es si la futbolista llegará en condiciones a las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Múnich. Su participación en el duelo de ida europeo ante el conjunto alemán está en el aire, a la espera de ver cómo evoluciona de la lesión en los próximos días.

Una temporada complicada

No está siendo una temporada fácil para Patri Guijarro en cuanto a las lesiones. Esta no es la primera dolencia que sufre, ya que el pasado mes de octubre padeció una fractura de estrés en el hueso escafoides del pie derecho que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante aproximadamente tres meses.

Cordon Press Patri Guijarro, con la selección española

Por otro lado, el técnico azulgrana Pere Romeu podría recuperar a Aitana Bonmatí para las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. La jugadora lleva ya diez días entrenando con el grupo y podría ser la buena noticia en una enfermería azulgrana concurrida.