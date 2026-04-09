La alcaldesa de Cartagena zanja la crisis generada en el gobierno local por la división de Vox: "El árbitro ya ha pitado el final del partido"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha asegurado que el Gobierno municipal sigue trabajando con normalidad y mantiene su estabilidad a pesar de las discrepancias internas que ha provocado la división del grupo municipal de Vox donde dos de sus cuatro concejales se han dado de baja en el partido y se han convertido en concejales no adscritos. Arroyo ha confirmado que mantiene su confianza en los 14 concejales que conforman la mayoría absoluta, a quienes ha pedido "seriedad" y "responsabilidad".

El árbitro ya ha pitado el final del partido" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

La regidora ha afirmado tener el compromiso de todos los ediles para seguir trabajando y ha querido dar por zanjada la polémica con una metáfora futbolística: "Espero que ya... el árbitro ya ha pitado el final del partido, con lo cual ya hay que trabajar por Cartagena". Ha insistido en que su única prioridad es la gestión y no dedicará "ni un solo segundo" a cuestiones ajenas.

La gobernabilidad no se ve afectada

Tras la marcha de la concejal Beatriz Sánchez del Álamo de la junta de Gobierno, Vox se queda con tan solo un representante en la junta, el portavoz Gonzalo López Pretel. El partido se queda con dos ediles de los cuatro que tenía.

Noelia Arroyo ha explicado que se mantiene el acuerdo con Vox y, a su vez, mantiene su confianza en las competencias de los dos concejales no adscritos. En este sentido, ha rechazado intervenir en la disputa interna del partido, afirmando de manera tajante que "esto no es el patio de un colegio, ni yo tengo que poner orden en otros proyectos políticos que no sean el mío".

La alcaldesa ha restado importancia a los "cruces de acusaciones" entre las partes, asegurando que ni siquiera les presta atención y que su labor no es mediar en ellas. "Que cada palo aguante su vela", ha sentenciado, añadiendo que "la ciudadanía luego ya tomará nota, y cuando tenga que manifestarse, se manifestará, que son las elecciones".

Finalmente, ha recordado que este tipo de situaciones no son nuevas en la política local y que además de Vox también afecta a otros partidos con representación municipal. "Los trapos sucios se lavan en casa", ha comentado, pero ha subrayado que lo realmente importante es que estas polémicas "no afecten al gobierno" y que el equipo pueda trabajar con tranquilidad, que es lo que, según ella, está ocurriendo.