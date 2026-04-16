Diego Vázquez, presidente de la Federación Gallega de la Construcción: "La mayoría de las bajas de larga duración se dan en trabajadores menores de 35 años"

La Xunta de Galicia apoya el plan para la mejora de la incapacidad temporal que busca agilizar las bajas laborales. Una iniciativa que quiere optimizar la gestión sanitaria, reducir la elevada duración media de las mismas en Galicia y limitar el absentismo. Entre los objetivos está el de acelerar los procesos de baja para mejorar la productividad y la gestión asistencial. Con este objetivo, se dotará de unidades de apoyo a áreas sanitarias que hayan valorado casos de bajas de larga duración. Un planteamiento de la Xunta que no es solo de control, sino de refuerzo sanitario, al incluir la creación de unidades especializadas en las padecimientos más frecuentes: dolencias musculoesqueléticas o psiquiatría menor. Una iniciativa del gobierno gallego ante las altas cifras de absentismo en Galicia, con una duración media de bajas laborales de 82,8 días por trabajador en 2024, situándose entre las más altas del país.

Un plan que defiende la Federación Gallega de la Construcción por boca de su presidente, Diego Vázquez Reino, que matiza que no se trata de estigmatizar al trabajador que está de baja. "Siempre hemos manifestado nuestro total respeto al derecho a esas bajas de los trabajadores. Coincide en el tiempo con una mejora de condiciones en nuestro sector, donde se ha reducido mucho los horarios de trabajo, hay mucha más conciliación, tenemos muchos mejores medios mecánicos y técnicos y resulta que en este periodo es cuando tenemos esta incidencia que en los últimos años se ha duplicado", expone.

Y curiosamente el perfil del trabajador de baja de larga duración no es el esperado en un sector de mano de obra y fuerza física como el de la construcción. "Se podría pensar que en un sector como el nuestro, donde es intensivo en mano de obra, de cierta dureza y sometidos a inclemencias climatológicas, que las bajas estaban más concentradas en las edades más maduras, en la última etapa de la vida laboral. Curiosamente, y es sorpresivo, en donde mayor se concentran es en menores de 35 años", indica Diego Vázquez.

Este alto porcentaje de bajas de larga duración repercute en la productividad. Según el informe “El absentismo en la construcción”, elaborado por la CNC en febrero de 2026, el sector registró en 2025 casi 113 horas anuales perdidas por asalariado, lo que equivale al 6,2 % de la jornada pactada efectiva, máximo histórico de la serie. El mismo estudio estima que el coste total del absentismo para las empresas constructoras supera los 3.565 millones de euros anuales, con un peso muy relevante de la incapacidad temporal. De este coste dos tercios recae sobre las pequeñas empresas, que además son las más vulnerables financieramente.

Más allá de cifras macroeconómicas está en cómo afecta al día a día de las empresas constructoras este absentismo laboral de larga duración. "Si estamos ante la construcción de un edificio y tenemos la baja , por ejemplo, de un gruista y tenemos que reformular toda la organización de la propia obra. Podemos pensar que se sustituye, claro, pero nos encontramos en un contexto en el que todos sabemos que el relevo de profesionales no es tal. Hay una afección muy grande en nuestro caso, porque en caso de profesionales específicos y sobre todo en profesiones tecnificadas, es una casuística que afecta, y muy mucho sobre todo, a la productividad", explica Diego Vázquez.

Vázquez Reino confía en que el plan salga adelante con el apoyo y consenso de todas las partes implicadas: "Es un anuncio (el de la Xunta) que coincide con nuestra situación, que se va a abordar dentro del diálogo social y en el que intervendrá en todas las partes. Entonces yo creo que bajo esas premisas todo este asunto tiene visos de mejora, que es lo que buscamos. Es hablar de un plan que pueda mejorar la situación".