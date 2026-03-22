Un aparatoso incendio en una granja de Totana obliga a evacuar a los residentes

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han extinguido este domingo por la tarde un aparatoso incendio declarado en una granja de animales en Totana. El fuego, que se originó por causas que aún se desconocen, provocó más de una decena de llamadas de aviso al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2.

Intensa columna de humo y explosiones

Los hechos han ocurrido sobre las 17:40 horas en una explotación ganadera situada en el paraje de Las Quebradas, en la pedanía de Lebor Alto. Varios testigos alertaron de que se estaban produciendo pequeñas explosiones y de que una intensa columna de humo negro era visible desde varios puntos.

Debido a la virulencia de las llamas, se procedió a la evacuación preventiva de las personas que residían en la vivienda de la propia granja. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Totana, la Guardia Civil y varias unidades de los bomberos del CEIS.

Sin heridos que lamentar

También se movilizó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, aunque sus servicios no fueron necesarios, ya que no se registraron heridos. Las labores de extinción se prolongaron durante casi dos horas, hasta que a las 19:30 horas el incendio quedó totalmente extinguido.