Alcalde de Torre Pacheco: "Sólo pido que no venga gente de fuera a cometer actos violentos"

"La situación de esta pasada noche parece algo mejor que la del sábado. Han intentado enfrentarse los dos grupos pero no ha pasado gracias a la intervención policial. Hay algún destrozo en algún local y en mobiliario urbano pero se han podido controlar y aguantar bien"

que la gente no venga para actos violentos

"La verdad es que después de los dos días que llevamos no se por donde va a salir la situación. Lo que sí le pido a la gente es que no venga a Torre Pacheco porque no queremos violencia. Queremos que el dispositivo policial resuelva el problema y se ataque la delincuencia".

la inmigración es esencial. hace falta más policía y guardia civil

"Es esencial la inmigración. Hay problemas con la delincuencia pero eso se soluciona con más policía y más guardia civil para que baje la delincuencia. Estas batallas campales están convirtiendo al municipio en algo que no es. También hay que reformar las leyes pero confianza en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La coordinación es total con Delegación del Gobierno. La Policía Local está totalmente involucrada con agentes incluso que han tenido que hacer tres turnos. Por eso agradezco a todos la labor que están llevando a cabo".