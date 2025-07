El alcalde de Torre Pacheco habla claro :"Sólo pido que no venga gente de fuera a cometer actos violentos"

"La situación de esta pasada noche parece algo mejor que la del sábado. Han intentado enfrentarse los dos grupos pero no ha pasado gracias a la intervención policial. Hay algún destrozo en algún local y en mobiliario urbano pero se han podido controlar y aguantar bien", advierte el alcalde de Torre Pacheco en COPE.

Pedro Ángel Roca, que lleva llamando a la calma desde que se desatara este episodio de violencia en el municipio sigue apostando por la calma y también sabe que el efecto llamada a esas personas que llegan de fuera para tomarse la justicia por su mano es muy peligroso.

"La verdad es que después de los dos días que llevamos no se por donde va a salir la situación. Lo que sí le pido a la gente es que no venga a Torre Pacheco, porque no queremos violencia. Queremos que el dispositivo policial resuelva el problema y se ataque la delincuencia".

El mismo sábado ya lo dijo en su comunicado y no se ha cansado de repetir que condenan cada acto violento que se produce en uno u o otro sentido desde que la paliza recibida por el anciano despertara una cadena de reacciones que ha puesto a Torre Pacheco en el foco nacional.

La realidad que está viviendo el municipio no puede resumirse sin tener en cuenta muchos aspectos. No se pueden hacer reducciones simplistas de lo que ocurre en un lugar en el que los inmigrantes han convivido y han tenido un papel importante en el desarrollo.

"Es esencial la inmigración. Hay problemas con la delincuencia pero eso se soluciona con más policía y más guardia civil para que baje la delincuencia. Estas batallas campales están convirtiendo al municipio en algo que no es".

El alcalde va un paso más allá. "También hay que reformar las leyes pero hay que tener confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La coordinación es total con Delegación del Gobierno. La Policía Local está totalmente involucrada con agentes incluso que han tenido que hacer tres turnos. Por eso agradezco a todos la labor que están llevando a cabo".

Son días tremendamente complejos en los que las comunicaciones con quienes pueden devolver la calma al pueblo son constantes. El deseo es retornar cuanto antes a la normalidad, que sigan produciéndose las detenciones de quienes están protagonizando los violentos ataques y que no haya más heridos.