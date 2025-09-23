AGROALNEXT trabaja en el diseño de una bebida funcional con jenjibre para su aplicación en enfermedades con factor inflamatorio

El proyecto se enmarca en una de las líneas de Agroalnext que persigue alcanzar una alimentación sana, accesible, segura y sostenible. Uno de sus responsables es Javier Marhuenda, profesor titular de la facultad de farmacia y nutrición de la UCAM.

Marhuenda ha explicado en COPE que “se trata del diseño de una bebida funcional con jengibre y la valoración en cuestiones relacionadas con la salud. La base de todo es emplear las dosis adecuadas y más altas de lo habitual en el jengibre porque las consideradas terapéuticas no tienen ningún efecto”.

Trabajando desde hace tres años

“En este proyecto se viene trabajando desde hace tres años. Indirectamente hicimos pruebas con ratones comprobando que el jengibre pueda ser utilizado como sustancia terapéutica pero elevando las dosis. Lo que era complicado enmascarar es el fuerte sabor del jengibre y que no diera ardor. Buscamos una bebida que pueda ser aceptada por el consumidor”.

“Ahora el proyecto se encuentra en fase de análisis después de haber realizado las pruebas correspondientes con personas; hablamos de enfermedades con factor inflamatorio como la obesidad, la diabetes o la hipertensión y también con efecto oxidativo”

“Se calcula que a final de año los resultados pueden estar publicados en revistas de alto impacto. En cuanto a la comercialización de la bebida dependerá de los futuros estudios de mercado”.