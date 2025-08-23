Para en una gasolinera de Murcia para tomarse un café y, lo que se encuentra, nos deja muy mal como sociedad: “Dice mucho de cómo somos”

Cada año, cerca de 300.000 perros y gatos son abandonados en España, lo que supone una media de 800 al día y 33 cada hora aproximadamente, duplicando las adopciones de mascotas. Unas cifras que nos sitúan lamentablemente en el número uno del ranking de la Unión Europea de abandono animal. Pese a las campañas de concienciación y a las leyes que intentan proteger a los animales, muchas mascotas terminan en refugios o, peor aún, en la calle.

Un fenómeno que revela no sólo la falta de compromiso por parte de algunos dueños, sino también la necesidad de fomentar responsabilidades y nuevos enfoques para el bienestar animal, tal y cómo ha podido comprobar el creador de contenido Cenando con Pablo, en su parada en Totana, localidad de la Región de Murcia.

Alamy Stock Photo Perro abandonado atado con una correa en una barandilla

La tercera vez en un año

Pablo se encontraba inmerso en unos de sus múltiples viajes, cuando decidió parar en una gasolinera de Totana a tomar un café junto a sus inseparables compañeros: sus dos perros. Pablo, reconocido amante de los perros, no dudó en acariciar a un perro que rondaba los alrededores de la estación de servicio y publicarlo en su Instagram. Pocos segundos después, comenzó a pensar en esta posibilidad: “¿A ver si va a estar abandonado?”, duda que resolvió rápido cuando vio como dicho perro salía despavorido al ver a sus propias mascotas.

El perro, aparentemente se encontraba en un buen estado de salud, a pesar de llevar cuatro días solo en esa gasolinera. No son situaciones fáciles, pero no habla bien de nuestra sociedad, el hecho de que nadie haya sido capaz de ofrecer ayuda a dicho animal o haber avisado a un refugio.

Alamy Stock Photo Una mujer paseando con una jauría de perros en el parque de un refugio para perros

“Él nunca te haría lo mismo”

Dios y ayuda le hicieron falta a nuestro protagonista para conseguir acercarse al cucho. Escapadas a la carretera y una obra, como reflejo del miedo del animal a confiar de nuevo en el ser humano. El ‘influencer’ también fue a por comida que poder ofrecerle, a la par que intenta buscarle un nuevo dueño al perro. Una tragedia que acabaría teniendo un final feliz, pero que agrava la importancia de que el mensaje: “A los perros no se les abandona”, cale en todos nosotros.

Si observas el vídeo sin audio o un poco por encima, te darás cuenta de que el animal tiene un collar, sin embargo, este instrumento pertenecía a uno de los perros de Pablo. Un incidente que obliga a Pablo a no dar por terminado su trabajo: “Ya compraré una correa”.

Cargando…

Una condición: “Que no sea sacrificado”

te podría interesar España, líder de la Unión Europea en abandono animal

Dentro de lo malo, todo nos hace indicar que el perro va a tener un final feliz. No te hablo de una familia, te hablo de un refugio de animales, comprometido con la vida del animal. Podría ser mejor, pero nos permite ser optimistas con la futura adopción del perro por parte de una mejor familia.

España se coloca en la cima en abandonos de perros y gatos, lo que nos hace ver que lo que debería de ser un problema menor, necesita medidas urgentes.