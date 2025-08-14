Los expertos destacan la importancia de la hidratación externa e interna en los perros

Con las altas temperaturas que tenemos durante este mes de agosto, es importante recordar la importancia de hidratar de forma correcta a nuestras mascotas. Además de la ingesta de agua vital para sus funciones, es esencial ofrecerles medios para refrescarse externamente, ya que los perros no sudan.

El agua es mucho más que un simple líquido; es esencial, ya que permite el correcto funcionamiento de cada célula y sistema en el cuerpo de nuestro peludos, así lo ha explicado en Cope Murcia, Adelaida Gómez, veterinaria. Y es que sin una adecuada hidratación, los órganos vitales no pueden operar eficientemente, afectando desde la digestión y la absorción de nutrientes hasta la eliminación de toxinas.

Una falta de agua compromete el equilibrio electrolítico y la regulación de la temperatura corporal, y puede llevar rápidamente a un estado de deshidratación grave, con consecuencias serias para la salud e incluso, en casos extremos, poner en riesgo la vida del animal.

Para evitar esta situación es importante proporcionarles medios para refrescarse externamente, como piscinas o mojar su pelaje. Esta correcta refrigeración es clave para prevenir el sobrecalentamiento y evitar situaciones de riesgo como el golpe de calor, que puede ser extremadamente peligroso y de rápida progresión en estos días de calor extremo.