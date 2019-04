Miguel Díaz: "El vestuario es consciente de la situación en la que estamos"

El centrocampista Miguel Díaz atendió a los medios de comunicación después del entrenamiento en Nueva Condomina para comentar su punto de vista después del encuentro ante el UCAM Murcia CF: “El sábado fue un golpe duro, queriendo seguir con la buena línea que habíamos mostrado en la segunda mitad del partido ante el Cartagena. En la segunda parte, frente a UCAM, creo que estuvimos mejor y hubiese sido bueno no perder el empate. La verdad es que el gol encajado fue un mazazo. El otro día no fue nuestro mejor partido pero ya tenemos que levantar el ánimo y pensar en ganar al Jumilla”.

El futbolista reconoce adaptarse a cualquier posición: “No me afecta los cambios, jugaré donde el míster me necesite. En estos partidos me ha pedido llegar al área y espero seguir ayudando”.

En referencia al próximo choque, alega Díaz: “No es una situación alarmante, pero somos conscientes de que el descenso está ahí y que tenemos que ganar un partido. Tenemos claro que toca ganar ya”. Sin embargo sí que apuntilla: “No pensamos más que en el siguiente partido, la victoria que podamos conseguir nos va a hacer ir para arriba”.

Por último, el mediocampista declaró que en el Real Murcia “nos podemos adaptar a la situación del partido. El equipo tiene variantes para cualquier estilo de juego”. El jugador grana es consciente que “quien pierda el partido va a salir muy tocado. Esperemos volver con un triunfo, además somos conscientes que mucha gente nos va a acompañar y últimamente nos están saliendo mejor las cosas lejos de Nueva Condomina”.

Sergio Maestre, baja por sanción

Sergio Maestre se perderá por sanción la próxima jornada número 34 de liga que enfrentará al Real Murcia frente al FC Jumilla, tras ver la décima tarjeta amarilla en el encuentro de la pasada semana en Nueva Condomina ante el UCAM Murcia CF.

El centrocampista grana ha disputado un total de 31 partidos, todos ellos como titular. Con esta tarjeta cumple su segundo ciclo de cartulinas amarillas.