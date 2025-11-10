López Miras anuncia que el Gobierno regional retomará esta semana la ley de vivienda asequible

El jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que "no se resigna ante el bloqueo político" y que la norma se presentará de nuevo como proyecto de ley para iniciar su tramitación parlamentaria. “Es una ley buena, pionera y vanguardista, muy dialogada con la sociedad”, ha afirmado, destacando que el objetivo es facilitar la construcción de 25.000 viviendas en la Región, especialmente destinadas a los jóvenes.

“Ahora ya no es que puedan comprarse un piso, es que lo más que pueden es alquilar compartiendo casa con más gente, y esto no puede ser”, ha lamentado el presidente.

López Miras ha criticado la “pinza” entre Vox y el PSOE, asegurando que un tercio de las iniciativas del Gobierno regional son tumbadas por ambos partidos. “La estrategia de Vox parece ser bloquear la Región de Murcia. Dedican más tiempo a criticar al Partido Popular que a echar a Sánchez y al Partido Socialista”, ha apuntado.

Nuevas medidas contra el acoso escolar

Durante la entrevista, el presidente también ha anunciado un nuevo decreto de convivencia escolar que reforzará la autoridad del profesorado, ampliará las normas de convivencia a todos los espacios del entorno educativo y endurecerá las sanciones disciplinarias.

Ha destacado además el éxito de la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos, medida que ha reducido un 30% los casos de ciberacoso y las faltas muy graves en tan solo un año.

Impulso económico y apoyo a la empresa familiar

En materia económica, López Miras ha subrayado que la Región de Murcia lideró el crecimiento nacional en 2024, con un incremento del 4,5% del PIB, un punto por encima de la media española. Ha anunciado que el Gobierno regional prepara la primera ley de empresa familiar, que incluirá incentivos fiscales, medidas para la profesionalización y seguridad jurídica para garantizar el relevo generacional en las compañías murcianas.

Sobre el trasvase Tajo-Segura

Respecto a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el presidente ha aclarado que el fallo “no dice que esté bien el recorte, sino que el Gobierno de España puede aplicarlo por ser su competencia”. López Miras ha lamentado que “la única promesa que parece dispuesto a cumplir Pedro Sánchez sea la de recortar el trasvase”.