Así trabaja Cofee, la perra de la Guardia Civil que detecta droga en el aeropuerto de Murcia

La COPE Murcia ha asistido a una jornada especial en el aeropuerto de la Región de Murcia junto a la Unidad Cinológica de la Guardia Civil. Los agentes Emilio Palamores y Jorge Olcina han explicado cómo preparan a los canes para la localización de productos estupefacientes y de personas, en una demostración protagonizada por las perras Cofee y Fany.

Una donación con gran potencial

La protagonista de la jornada ha sido Cofee, una pastora alemana de capa completamente negra. Según ha explicado uno de los agentes, su historia es singular, ya que fue una donación particular al cuerpo: "Vi que la perra tenía ciertas características y que iba a ser muy válida para el servicio, por lo que hice esa donación". Tras superar las pruebas pertinentes, se unió al servicio.

Vi que la perra tenía ciertas características y que iba a ser muy válida para el servicio, por lo que hice esa donación" Emilio Palamores Agente de la Guardia Civil

El método del marcaje pasivo

El método de Cofi para señalar la presencia de drogas es lo que se conoce como marcaje pasivo. Cuando la perra detecta una sustancia estupefaciente en una persona o en un objeto, como una maleta, "lo que hace es marcarlo sentándose". Esta señal es la clave para los agentes de la Guardia Civil.

Lo que hace es marcarlo sentándose" Emilio Palomares Agente de la Guardia Civil

Para Cofee, todo el proceso forma parte de un juego. La detección de la sustancia que reconoce es simplemente "el preámbulo de su juego", el paso previo para recibir su recompensa: su rodillo, su juguete. Este refuerzo positivo es fundamental en el adiestramiento y el trabajo diario de la unidad.

Para demostrar su eficacia, los agentes de la Unidad Cinológica procedieron a realizar una práctica habitual en el aeropuerto. La prueba consistió en esconder una pequeña porción de sustancia estupefaciente en uno de los múltiples lugares del entorno para que Cofi la localizara.