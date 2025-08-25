La salmonelosis ha afectado a más de 100 personas por una intoxicación en un hotel de La Manga

Tras conocer la noticia de los más de 100 afectados por una intoxicación alimentaria en un Hotel de la Manga del Mar Menor, el Dr. Juan de Dios, médico de familia ha señalado en Cope Murcia, la importancias de seguir una serie de pautas sencillas y que pueden evitar el tener algún tipo de problema relacionado con la alimentación, especialmente en verano. Lavarnos las manos con frecuencia podría evitar muchos tipos de infecciones leves.

Y es que la salmonelosis es una de las principales afecciones que se producen en verano y que en la mayoría de los casos están directamente relacionadas con algunos alimentos que todos consumimos tanto en casa como fuera, cuando disfrutamos de algunos días de vacaciones como los huevos, salsas o mahonesas. El Dr. Juan de Dios también ha explicado en Cope Murcia cuáles son algunos de los síntomas que nos pueden poner en alerta ante una intoxicación.