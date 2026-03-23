Rita, la nueva agente canina de la Guardia Civil de Murcia especializada en armas

La unidad cinológica de la Guardia Civil de Murcia ampliará sus capacidades después de Semana Santa con la incorporación de perros especializados en la detección de armas y munición. Esta nueva especialidad se suma a las ya existentes de búsqueda de drogas, explosivos y rescate de personas, según ha explicado el responsable de la unidad, el cabo primero Emilio Palomares. Actualmente, el equipo está formado por siete guías y 14 canes, principalmente pastores alemanes y belgas malinois.

Rita, la nueva agente canina

La protagonista de esta nueva etapa es Rita, una hembra de Springer Spaniel de dos años que se encuentra en la fase final de su adiestramiento. La incorporación de un perro detector de armas responde a lo que el cabo primero ha calificado como una demanda creciente. Tras la Semana Santa, Rita viajará a la escuela del servicio cinológico de El Pardo, en Madrid, para superar una rigurosa evaluación que, de ser aprobada, le permitirá empezar a trabajar de inmediato en registros de viviendas y otros operativos.

Héroes de cuatro patas en acción

La eficacia de estos animales ha quedado demostrada en numerosas intervenciones. Palomares recuerda el rescate de un hombre mayor con alzhéimer en la comarca del Noroeste, quien se había perdido en una zona de cañas muy densa. "Fue gracias al perro que se metió en esa zona de cañas y lo consiguió localizar con vida", relata el cabo, destacando que ni los drones ni el helicóptero habían logrado encontrarlo.

Fue gracias al perro que se metió en esa zona de cañas y lo consiguió localizar con vida" Emilio Palomares Cabo Primero y responsable de la Unidad Cinológica de Murcia

Su labor también es crucial en la lucha contra el narcotráfico. Recientemente, en el centro penitenciario de Sangonera, una perra llamada Coffee detectó droga que una persona intentaba introducir durante un vis a vis. El animal marcó al individuo, que llevaba ocultos en su ropa interior 84 gramos de hachís y 5,6 gramos de cocaína.

Jugar es la clave de su entrenamiento

Contrario a la creencia popular, el adiestramiento de estos perros no implica el uso de sustancias ilegales. "La piedra angular del entrenamiento del perro es el juego", aclara Palomares. La motivación se basa en recompensas como pelotas o rodillos, convirtiendo cada operativo en una sesión lúdica para el animal. "No duden que este servicio seguirá jugando", concluye el cabo primero.

No duden que este servicio seguirá jugando" Emilio Palomares Cabo Primero y responsable de la Unidad Cinológica de Murcia

La jubilación de los canes llega cuando su estado físico decae, un momento que los guías detectan por pequeños gestos, como la falta de entusiasmo al saltar al vehículo oficial. A través de la plataforma Penniméritum, cualquier ciudadano puede ofrecer un hogar a estos héroes retirados o a aquellos que no superaron las pruebas de aptitud para el servicio.