Proyecto Hombre recibe la Medalla de Oro de Murcia por sus 30 años de lucha contra la adicción

El Ayuntamiento de Murcia ha concedido la Medalla de Oro de la Ciudad a Proyecto Hombre Murcia, un reconocimiento que coincide con el 30 aniversario de la organización en la región. Su directora, Asunción Santos, ha expresado una enorme gratitud por un galardón que "ha sido lo que más ilusión nos ha hecho" y que les "impulsa a seguir luchando". Este premio culmina un año de celebraciones que ha reforzado la labor de la entidad ante las administraciones y la sociedad.

Una esperanza para 120.000 personas

En sus tres décadas de historia, Proyecto Hombre ha atendido a más de 120.000 personas a través de sus diferentes programas de tratamiento y prevención. Asunción Santos ha recordado que han visto "vidas destrozadas y familias muy destrozadas", y para todas ellas, según sus palabras, "Proyecto Hombre ha sido una esperanza". Aunque ha admitido que "no todo el mundo culmina de forma definitiva su problema", ha asegurado que "cuando se pasa por Proyecto Hombre, algún cambio se produce".

El nuevo perfil de la adicción

La organización no solo trata adicciones con sustancias como el alcohol, la cocaína o el cannabis, sino que también aborda adicciones comportamentales relacionadas con el juego, las compras o el sexo. Santos ha destacado la creciente preocupación por el abuso de las tecnologías entre los jóvenes, un problema que, aunque no esté catalogado como adicción, "les está dificultando y limitando su vida en otras áreas importantes".

El perfil de la persona con problemas de adicción ha cambiado mucho. "Ya no hay un perfil, como a lo mejor hace 15 años", ha señalado la directora. Ha insistido en que "las adicciones están muy cerca de nosotros" y que cualquier persona, sin importar "sexo, clase social o economía", es vulnerable. Lo más alarmante, ha añadido, es que la edad de inicio ha disminuido, por lo que ha subrayado la necesidad de invertir en "prevención basada en la evidencia".

El camino hacia la recuperación

Reconocer el problema es el primer paso, pero el apoyo familiar y social es "muy importante" en el proceso de recuperación, según Santos. Ha explicado que la mayoría de las personas llegan "presionados por la familia, el entorno laboral o la pareja" y que gran parte del trabajo consiste en construir "una motivación real para cambiar". A pesar de las dificultades, el mensaje es claro: "Se puede conseguir", y hay "muchísimos ejemplos de personas que lo han conseguido y han podido rehacer su vida completamente".

Detrás de este trabajo hay un equipo de 44 profesionales, incluyendo psicólogos y trabajadores sociales, junto a unos 60 voluntarios y un patronato de 15 personas presidido por Tomás Zamora. Para los próximos años, la organización se enfrenta a un gran reto: la construcción de un nuevo centro de día para adultos, jóvenes y adolescentes. Para ello, solicitan la ayuda de la administración y de toda la sociedad murciana. Quien necesite ayuda puede contactar en el teléfono 968 28 00 34.