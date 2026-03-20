Un niño resulta herido grave al ceder el techo de una nave abandonada en Alcantarilla y es trasladado a la UCI

Un niño de unos 14 años ha resultado herido de gravedad este viernes por la noche tras precipitarse desde el tejado de una nave abandonada en Alcantarilla (Murcia). El suceso ha tenido lugar sobre las 20:27 horas, cuando un amigo del accidentado ha alertado al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia de que el joven se había subido a la cubierta y esta se había hundido.

Inmediatamente, se han desplazado hasta el lugar, en la calle de la Comunidad Valenciana, varias unidades de emergencia, incluyendo bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), agentes de la Policía Local de Alcantarilla y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Labores de rescate y atención

Los bomberos del Consorcio han localizado al niño en el interior de la nave, donde se encontraba semiinconsciente, y han asegurado la zona para facilitar el acceso del equipo médico del 061.

Una vez estabilizado en el lugar, el menor ha sido trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, donde se ha notificado su llegada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para ser tratado de las graves heridas sufridas.