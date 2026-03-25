Murcia premia el compromiso por la igualdad en la empresa con cuatro nuevos distintivos

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha entregado los Distintivos de Igualdad en la Empresa de la Región de Murcia (DIERM) a cuatro nuevas organizaciones, que se suman a las 30 que ya contaban con este reconocimiento. Las nuevas entidades galardonadas en la convocatoria de 2025 son la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS), Integra Centro de Empleo, Cruz Roja Española y el Centro Tecnológico Naval y del Mar.

Este galardón es una marca de excelencia que el Gobierno regional concede a empresas que destacan por implantar políticas de igualdad entre su personal. La consejera Conchita Ruiz ha destacado que detrás de este sello "hay un avance hacia la igualdad real, hay más medidas efectivas de conciliación, de sensibilización y prevención del acoso y de la violencia de género, hay un motor que sigue en marcha hacia la transformación de la sociedad".

Un sello exigente y competitivo

El proceso para obtener el distintivo es riguroso, lo que demuestra el alto nivel de exigencia. Según ha explicado la consejera, a la convocatoria de 2025 se presentaron 40 entidades, pero solo cuatro han recibido el reconocimiento. Esto se debe a que las medidas deben ser "tangibles y demostrar que realmente favorecen esa igualdad y esa conciliación".

Lejos de ser un motivo de exclusión, es un motivo de celebración" Conchita Ruiz Consejera de Política Social

Flexibilidad y diversidad como clave

El Centro Tecnológico Naval y del Mar es un ejemplo de las políticas valoradas. Su representante, Noelia Ortega, ha señalado que en su equipo de 80 profesionales la diversidad es un pilar fundamental, con trabajadores de 11 países diferentes y de un amplio rango de edad. Para ellos, ser diferente, "lejos de ser un motivo de exclusión, es un motivo de celebración"".

Entre sus medidas más destacadas se encuentra la flexibilidad horaria y la creación de un sistema de teletrabajo por causa de fuerza mayor para facilitar el cuidado de hijos o mayores. Ortega ha subrayado que adaptan los puestos de trabajo para que los profesionales "puedan desarrollar al máximo su talento y desplieguen ese potencial".

Por su parte, Cruz Roja Española ha sido reconocida por su liderazgo en la construcción de entornos laborales más justos; la FFIS, por su gestión del talento basada en la equidad; e Integra Centro de Empleo, por su apuesta por la diversidad como pilar de un modelo con impacto social.

Un impulso a la competitividad

El distintivo DIERM, con una vigencia de tres años, no solo es un reconocimiento público, sino que también ofrece ventajas en la contratación pública y el acceso a subvenciones. Durante el acto, María Cid, directora de la Fundación Solidaridad de Carrefour, ha afirmado que apostar por la igualdad genera "innovación, cohesión y progreso social", convirtiéndose en una ventaja competitiva.