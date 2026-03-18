Murcia cierra un invierno de récords de calor y lluvia y encara una semana más fría de lo normal

El invierno en la Región de Murcia ha sido "muy cálido y muy húmedo", con una temperatura media de 10,7 ºC y una precipitación acumulada de 170,7 l/m2. Así lo ha confirmado Juan Esteban Palenzuela, delegado de la AEMET en Murcia, quien ha calificado el trimestre de diciembre a febrero con cifras que suponen el 209 por 100 del valor promedio de lluvias.

El invierno en la Región de Murcia ha sido muy cálido y muy húmedo" Juan Esteban Palenzuela Delegado de AEMET en Murcia

Un trimestre de temperaturas extremas

Durante este periodo se han registrado contrastes notables, con la temperatura más baja alcanzando los -5,7 ºC en Inazares (Moratalla) el pasado Día de Reyes. En el otro extremo, el termómetro marcó la máxima del invierno el 27 de enero, con 28,7 ºC en el aeropuerto de Murcia.

El mes de febrero ha sido especialmente anómalo, registrando la media de las temperaturas mínimas más alta de los últimos 66 años. Además, durante dicho mes se superaron numerosas efemérides de temperaturas medias, máximas y mínimas en diversas estaciones de la comunidad.

Previsión para la próxima semana

De cara a la próxima semana, del 23 al 29 de marzo, se espera un cambio en la tendencia. La AEMET prevé que las temperaturas se sitúen en general entre 1 y 3 grados por debajo de lo normal para esta época del año, aunque las máximas podrían aumentar ligeramente entre el martes y el jueves en la zona del litoral.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean algo superiores a lo normal, aunque la desviación no será muy significativa. Se estima una acumulación de entre 0 y 10 litros por metro cuadrado por encima del promedio semanal.