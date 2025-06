Monseñor Lorca Planes recibe la medalla de oro José Luis Mendoza

“Se abre la sesión. Doctores sentaos y cubríos”. Con estas palabras daba inicio María Dolores García, presidenta de la Universidad Católica San Antonio, al acto académico con el que la institución murciana celebraba esta mañana la festividad de su patrón, San Antonio de Padua. Engalanado para la ocasión, el Templo del Monasterio de Los Jerónimos acogía a su comunidad universitaria, así como a autoridades y representantes de instituciones regionales y nacionales.

Junto a la presidenta de la UCAM, en la mesa presidencial estaban Josefina García, rectora de la Universidad; José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, quien ha presidido la Eucaristía con la que han comenzado los actos; Antonio Montoro, rector honorario, y en representación del Gobierno Regional, Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

"Estoy emocionado"

Con el Templo al completo en pie aplaudiendo varios minutos, se ha vivido el momento más emotivo del día, el de la entrega de la Medalla de Oro José Luis Mendoza Pérez, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, a monseñor José Manuel Lorca Planes por “su destacada labor en la defensa de los valores del Evangelio y su trabajo incansable al servicio de la sociedad y la educación, siendo fundamental en la creación y consolidación de esta Universidad”. Esta medalla, que se entrega por primera vez, es el máximo honor y reconocimiento que la UCAM otorga a personas o entidades que hayan destacado en distintos ámbitos de la investigación, la evangelización, las ciencias, las artes o que hayan prestado relevantes servicios a la Universidad Católica San Antonio de Murcia y/o a la Iglesia Católica.

“Gracias, Universidad Católica, por todo; gracias por este inmerecido reconocimiento, pero no puedo negar que estoy emocionado. Doy gracias también a Dios y a la Iglesia, de la mano del Papa Benedicto XVI, que confió en mí para servir como obispo a esta extraordinaria realidad que es hoy esta Universidad”, así se ha expresado monseñor José Manuel Lorca Planes tras recibir la distinción, visiblemente emocionado.

Durante su intervención, además, ha recordado a José Luis Mendoza, fundador de la UCAM, y cómo cimentó lo que actualmente es la Universidad: “un sueño que se fue haciendo realidad, que iba milagrosamente tomando cuerpo. Fue construyendo poco a poco, con firme convicción, el proyecto, los planos, el edificio que alberga en su interior esta caja mágica de donde salieran profesionales, estudiosos, investigadores... gente maravillosa capaz de construir un mundo nuevo y mejor, lleno de valores tan hermosos como los sueños de Dios”.

UCAM Universidad La UCAM celebra la festividad de San Antonio

El obispo de la Diócesis de Cartagena, que está a la espera de que el Vaticano se pronuncie sobre su futuro al renunciar a su cargo tras cumplir los 75 años, como marca el Código de Derecho Canónico, ha desgranado cómo encontrar la esperanza que habita en nosotros señalando como camino la escucha de la palabra de Dios. “Si se llega a comprender que la Biblia es ‘esta carta de Dios’ que habla directamente a nuestro corazón, entonces uno se acerca a ella con la trepidación y el deseo con que un enamorado lee las palabras de la persona amada”.

En su intervención, María Dolores García se ha dirigido a monseñor José Manuel Lorca Planes con “el agradecimiento que nace desde lo profundo del corazón. Todo este tiempo de ministerio Episcopal está siendo un regalo para nuestra comunidad universitaria y por supuesto para toda la Diócesis de Cartagena. Y le ha dedicado unas emotivas palabras, expresando en nombre de toda la comunidad universitaria “nuestro cariño, nuestra oración y nuestro compromiso de continuar trabajando como usted nos ha enseñado, con fidelidad al Evangelio, con amor a la Iglesia y con pasión por la verdad”.

Campus de madrid

La presidenta de la UCAM ha hecho mención de que en pocas semanas comenzarán los actos de graduación de los estudiantes de la Universidad; durante estos años se han formado como ciudadanos con excelentes competencias profesionales, “pero no solo eso, sino que también se pongan al servicio de la sociedad con un espíritu de entrega con el que aportar desde sus puestos de trabajo los valores que han ido recibiendo de sus profesores y todo el entorno universitario”. Además, ha recordado que la Católica no solo es una institución desde la que se imparten conocimientos, “está fundada sobre los valores del Evangelio, donde la educación no solo es una transmisión de saberes, sino un acto de amor al prójimo y de servicio a la sociedad. Así la concibió, José Luis Mendoza, desde el primer momento”.

Por su parte, Josefina García, rectora de la Universidad, ha hecho hincapié en lo que ya es una realidad para la institución, su nuevo Campus en Madrid, “un paso más en su proceso de expansión”, recordando la calidad del modelo educativo de la institución que, siempre adelantada a su tiempo en cuanto a planes de estudio, ofrece “una formación muy centrada en las necesidades del tejido empresarial e institucional”, construyendo solidas alianzas universidad-empresa-instituciones. García Lozano también ha hecho mención como una de las prioridades de la UCAM la de seguir “creciendo en titulaciones, como corresponde a la universidad y conforme al legado que nos dejó el fundador y las directrices de la presidenta. No podemos permanecer estáticos”.

Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha destacado de la UCAM, "que sin duda alguna está en la columna vertebral del sistema universitario de la Región" su internacionalización, con “más de 3.000 estudiantes de fuera del país, y además incrementándose, lo que es importante porque se avecina lo que se llama invierno demográfico universitario, como consecuencia de la disminución de natalidad en España”. También ha destacado su apuesta por el emprendimiento, poniendo como ejemplo de éxito y buen trabajo del UCAM HiTech. Al tiempo, ha hecho mención a los rankings publicados en las últimas semanas, como el U-Ranking, que sitúa a la UCAM al frente de las universidades españolas en empleabilidad y la destaca también en investigación y por sus estudios en ingenierías, o el Ranking CYD, que la posiciona como la tercera mejor universidad de España para estudiar Ingeniería Civil, destacándola además en el ámbito de la internacionalización, en captación de fondos externos para investigación y en Contribución al Desarrollo Regional. Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para reclamar que la administración central debe velar por la calidad de las universidades, rechazando tanto que las discrimine en función de su naturaleza como las injerencias con la administración autonómica.