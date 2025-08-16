El Málaga y el Eibar arrancan con unas justas tablasen La Rosaleda

El Málaga y el Eibar empataron a un gol en el inicio de LaLiga Hypermotion en un partido en el que los locales tuvieron que remontar un gol del delantero Javier Martón, con otro de otro punta, Adrián Niño, que puso las tablas, justas, por las ocasiones de uno y otro equipo.

Ambos conjuntos se presentaban en esta primera jornada con bastantes variantes, sobre todo el Eibar, remozado, y con varias bajas, que no impidieron ser un equipo intenso, firme y sin fisuras.

Los primeros minutos fueron de tanteo para los dos, de posicionamiento, con un Málaga vivo, que deseaba jugar por las bandas, con David Larrubia y Julen Lobete, intentando desbordar y servir para que Adrián Niño o Carlos Dotor, los más ofensivos, sorprendieran al guardameta Jonmi Magunagoitia.

El Málaga insistía con velocidad, sobre todo por la izquierda del ataque, con Lobete muy activo y con continuos centros al área pequeña, donde la zaga del conjunto vasco mostraba su autoridad y firmeza sin errores.

Y al Málaga se le truncó el sistema en el minuto 18 de partido por la lesión del mediocentro Luismi Sánchez, que en una jugada aislada chocó con un compañero y recibió un golpe en la cara, por lo que tuvo que ser sustituido por Dani Lorenzo.

Después de la incertidumbre, el equipo malaguista no se desmoronó e incluso el lateral Carlos Puga, tuvo la primera ocasión clara con un disparo desde dentro del área grande que despejó Magunagoitia.

El partido, aburrido, entró en un momento de pausa, donde el Eibar se movía de manera excelente, defendiendo e intentado capturar alguna contra que pudiera desnivelar el marcador.

La insistencia del Málaga no tenía premio, quizás al no encontrar esa conexión entre líneas con Larrubia, Niño, Lorenzo o Lobete, que tenía muy bien estudiado el Eibar, que tapaba cualquier opción de ataque del rival.

El marcador no se movió al descanso en un partido donde el Málaga dominó y le faltó el último pase para definir, y un Eibar bien situado, sin fisuras, sin sufrir en exceso y renunciado prácticamente al ataque.

El Eibar sabía perfectamente a lo que venía a jugar a Málaga, a no tener errores defensivos y a marcar las pocas ocasiones, y fue en el minuto 52, cuando un centro por la izquierda, tras un saque de esquina, falló la defensa malaguista y el delantero Javier Martón, en el área pequeña definió desnivelando el marcador.

Fue un duro golpe para el Málaga, que dominaba y que tenía controlado el encuentro, pero los errores ante un equipo tan experimentado se pagan.

Le costó salir del ostracismo al equipo blanquiazul, que notó el gol en su moral, sin un jugador que cogiera el mando, pero el fútbol cambia en segundos y una cesión errónea de un jugador del Eibar la aprovechó Adrián Niño para con un disparo disparo desde fuera del área para batir a Magunagoitia.

Era el minuto 64, y el Málaga se fue a por la victoria, adelantó líneas y el Eibar también intentaba aprovechar los espacios ofrecidos para volver a crear peligro, aunque los malaguistas, muy cansados, se veían inoperantes para hacer la proeza de conseguir la victoria.

Al final, igualada a un gol, reparto de puntos, en el estreno liguero, en el que el Málaga añade una temporada más, y van seis, que no logra ganar en el primer partido de la competición.

ficha del partido

Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Murillo, m.46), Álex Pastor, Montero, Víctor García (Dani Sánchez, m.82); Larrubia, Izan Merino, Luismi Sánchez (Dani Lorenzo, m.21), Lobete (Chupete, m.56); Dotor (Joaquín, m.56) y Adrián Niño (Rafa Rodríguez, m.90).

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Arambarri, m.90), Buta (Arrillaga, m.84); Corpas (Álvaro Rodríguez, m.84), Nolaskoain, Aleix Garrido (Sergio Álvarez, m.75), Magunazelaia; Guruzeta (Alkain, m.84) y Martón (Javi Martínez, m.75).

Goles: 0-1, M.52: Martón. 1-1, M.64: Adrián Niño.

Árbitro: Saúl Ais (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Pastor (m.43) y Joaquín (m.58), y a los visitantes Corpas (m.81) y Cubero (m.85).

Incidencias: partido de la primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de La Rosaleda ante 30.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados y ex miembros del Málaga fallecidos durante la temporada pasada.