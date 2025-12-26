Juan Antonio Pellicer recupera los sabores perdidos de Murcia con '1200 años de recetas'

El chef Juan Antonio Pellicer ha presentado en Herrera en COPE Murcia el libro ‘1200 años de recetas’, un proyecto de la Cadena COPE que alcanza su quinta edición. El recetario se centra en la cocina murciana, con el objetivo de recuperar y preservar el legado culinario de la región para que no caiga en el olvido.

Un homenaje al producto local

La base de las recetas que componen el libro es la materia prima de Murcia. Pellicer destaca el uso de productos con denominación de origen, como el pimentón o los vinos, junto a ingredientes emblemáticos como las verduras de la huerta y el chato murciano. "Tenemos que consumir productos de Murcia y platos murcianos, que no se pierdan", ha defendido el cocinero.

Hay recetas de Murcia muy antiguas, otras no tan antiguas y otras que se están perdiendo" Juan Antonio Pellicer Autor de 1200 años de recetas

Uno de los principales objetivos del chef ha sido rescatar platos antiguos que se estaban perdiendo, algunos de los cuales conoció hace más de 50 años a través de sus tías abuelas. "Hay recetas de Murcia muy antiguas, otras no tan antiguas y otras que se están perdiendo", ha explicado Pellicer sobre su labor de recuperación.

Archivo '1200 años de recetas'

Platos con historia y sabor renovado

El libro incluye elaboraciones tradicionales como la lengua de ternera en salsa o el fiambre de pollo campero, junto a creaciones como el gazpacho jumillano marinero, una adaptación del plato tradicional con pescado y marisco. En el apartado de postres, destaca la recuperación de las almojábanas, un dulce antiguo que rellena con crema de limón y cubre con miel.

Recetas sencillas para todos

Pellicer ha asegurado que las recetas "son bastante fáciles de hacer", una opinión que le han transmitido los propios lectores. El cocinero insiste en que con ganas y un poco de organización, cualquiera puede prepararlas, gracias a que el libro detalla los ingredientes, las raciones y los tiempos de elaboración de cada plato.