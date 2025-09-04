La Formación Profesional Superior San Antonio de la UCAM ofrece títulos oficiales como puente al mundo laboral

Administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería son los diferentes campos en los que ofrece estudios el Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que lleva 13 años impartiendo educación de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el Campus de la Universidad Católica de Murcia.

El verdadero valor añadido de la FP es que, al tratarse de una formación fundamentalmente práctica, facilita la adquisición de las competencias y destrezas necesarias para su pronta incorporación al mundo laboral.

De ello ha hablado en COPE MURCIA, el director del Instituto de Formación Profesional, José Alarcón.