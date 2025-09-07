La sorpresa que ha roto todas las quinielas del Eurobasket

Bombazo en el Eurobasket. Serbia era la gran favorita al título en las apuestas y en los rankings de todos los medios especializados. El equipo balcánico encabezaba todas las quinielas. Venía de ser subcampeón del mundo y contaba en sus filas con el mejor jugador del planeta: Nikola Jokic.

Sin embargo, no han logrado pasar del primer duelo a vida muerte. Un país sin mucha tradición en el baloncesto, pero que ha logrado juntar una gran generación los ha dejado en la cuneta (86-92). Finlandia dio la gran sorpresa del campeonato liderada por un Lauri Markkanen que rememoró sus mejores noches en la NBA y se marchó a casa con 29 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.

Los finlandeses se presentaron sin complejos ante los vigentes medallistas de bronce olímpicos y su desparpajo les permitió adjudicarse un parcial de salida de 1-11. Ese revés obligó a los balcánicos a ir a remolque todo el primer cuarto, el cual acabaron con cuatro de desventaja (24-28, m.10). Un 6-0 en la vuelta al parqué les dejó situarse por delante por primera vez desde el 1-0 y a la postre establecer un equilibrio que duró algunos minutos, hasta que dos triples seguidos de Nikola Jovic y Vasilije Micic más una canasta de Nikola Jokic les propulsaron cerca del descanso.

La renta en contra que llevaba el cuadro de Lassi Tuovi la contrarrestó entre el minuto siete y el seis del tercer acto merced a siete puntos sin respuesta. Y cuando se acercó, decidió recurrir a los triples para abrir distancia. Sin nada que perder, metidos de lleno en el partido y con sus opciones intactas, los nórdicos no se amedrentaron. Parecía un momento ideal para los veteranos pero, sin embargo, quien emergió con mas poderío de todos fue Mikka Muurinen, un joven alero de 18 años.

Su descaro contagió a los demás, que empezaron a creer que dar la campanada era una opción cada vez más real. Y fue entonces cuando apareció otro as en la manga, Elias Valtonen. El alero del Covirán Granada entró en trance cuando más falta hacía y firmó otros ocho puntos consecutivos, más una canasta poco antes, para situar a los suyos seis arriba a falta de 53 segundos. De ese golpe ya no se levantó Serbia, que se queda fuera de una manera inesperada y dolorosa pese a los esfuerzos individuales de Nikola Jokic, quien acabó con 33 puntos, 8 rebotes y 37 de valoración.