La cuadrilla de Santiago y Zaraiche revive los tradicionales cantos de Aguilando en Murcia

La Navidad en Murcia recupera uno de sus sonidos más tradicionales con el regreso de la cuadrilla de Santiago y Zaraiche. Este grupo histórico, que se disolvió en la época de la Guerra Civil, ha sido revitalizado y vuelve a interpretar los cantos de Aguilando que durante generaciones formaron parte de la identidad de la huerta. Su presidente, Alejandro Nicolás, lidera esta formación que ya lleva ocho años activa.

El rescate de una tradición

El resurgir de la cuadrilla ha sido un trabajo minucioso. Según explica su presidente, el proceso se basó en "entrevistas a antiguos componentes" y en la colaboración de expertos como Tomás García, Emilio del Carmelo y Manuel Luna. Gracias a ellos, se han podido recuperar "coplas y melodías" hasta recomponer el sonido original del grupo.

Lo que se ha rescatado ha sido la cuadrilla" Santiago Nicolás Presidente de la cuadrilla de Santiago y Zaraiche

Nicolás subraya la importancia de estos grupos en el folclore local, afirmando que son anteriores a las peñas huertanas. "La cuadrilla es el corazón", destaca, ya que la música que interpretan las peñas proviene directamente de la tradición de las cuadrillas.

Una agenda marcada por la Navidad

Aunque el grupo funciona todo el año, su presidente reconoce que son "una cuadrilla de Navidad", por lo que su actividad se intensifica en estas fechas. La agenda incluye varias "carreras de Aguilandos" por el centro de Murcia y en el mercado de La Vega.

El día grande será el 21 de diciembre, cuando recorrerán el pueblo de Santiago y Zaraiche. Durante esta jornada, cantan a los vecinos que lo solicitan y recogen el "aguinaldo" para la Virgen. "La gente nos contacta, 'vení a cantarme', entonces nosotros vamos, nos dan el aguinaldo y nos vamos", detalla Nicolás. La misa de Navidad es otra de sus citas clave.

La gente nos contacta, vení a cantarme, entonces, nosotros vamos" Santiago Nicolás Presidente de la Cuadrilla de Santiago y Zaraiche

Ensayos en la huerta y autogestión

Actualmente, la cuadrilla no dispone de un local de ensayo fijo, por lo que se reúnen una vez al mes en la huerta, en una jornada que combina música y convivencia. A pesar de las dificultades, el pedáneo ha proyectado la creación de un local para ellos. El grupo, formado por unas 18 personas entre músicos y bailarines, se financia a través de las aportaciones de sus actuaciones y de los donativos.

La formación interpreta un repertorio variado que, además de los aguilandos, incluye malagueñas, jotas, pasodobles y vals. Para quienes deseen conocer más sobre su actividad, la cuadrilla está presente en redes sociales como Instagram y Facebook.