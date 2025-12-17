Larry Shy, el 'embajador' de España en EE.UU., desata su pasión por el jamón en su llegada a Extremadura

El viaje que Larry Shy anunció el pasado noviembre ya es una realidad. El popular influencer estadounidense se encuentra en Extremadura, la región que él mismo ha definido como la cuna de su producto predilecto: el jamón. Tras una jornada en Mérida, Shy ha llegado a Badajoz, donde ha comenzado a compartir su entusiasmo por una tierra que, hasta ahora, solo había podido alabar desde la distancia.

Un embajador de la gastronomía española

Desde su llegada, el creador de contenido no ha ocultado su fascinación, mostrándose encantado mientras se deleita con el jamón y alaba a Extremadura y a España. Su devoción por la cultura, la historia y, sobre todo, la gastronomía española es tan profunda que la lleva grabada en la piel, con tatuajes que incluyen la bandera española y el toro bravo.

La presencia de Larry Shy en Extremadura no hace más que reforzar su papel como un auténtico embajador informal de España en Estados Unidos, donde es conocido por sus vídeos virales ensalzando el país.

Un viaje a los orígenes del producto

Esta visita a Extremadura supone para Shy un viaje a los orígenes de lo que más admira. Con ella cumple su deseo de conocer de primera mano la tierra que produce el jamón, un producto que representa la cumbre de la gastronomía mundial, como él mismo señala.

Su gira por la región, que comenzó en Mérida, continuó en Badajoz y le ha llevado esta noche a alojamiento rural Rocamador en Almendral promete seguir generando contenido que celebre las bondades de Extremadura, compartiendo con sus miles de seguidores la experiencia de descubrir la tierra que tanto había elogiado incluso antes de poner un pie en ella.