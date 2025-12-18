Cáritas apela al “gimnasio del corazón” para que la ayuda llegue a todos en Navidad

Con motivo de la campaña de Navidad, el delegado episcopal de Cáritas en la diócesis de Cartagena, Julio Romero, ha destacado la labor de la organización en la Región de Murcia, que se sustenta gracias a las 2.453 personas voluntarias y la confianza de cerca de 13.000 donantes. Romero ha señalado que, aunque la ayuda se necesita todo el año, en estas fechas se intensifica el esfuerzo por la cantidad de gente que lo necesita, agradeciendo la respuesta de la sociedad murciana.

El valor del voluntariado

Julio Romero ha afirmado que los voluntarios son el pilar fundamental de la organización. "El voluntario es aquel que acompaña, que sabe su dolor, que sabe su deseo de ser persona", ha explicado, añadiendo que Cáritas trabaja "con los voluntarios y para los voluntarios". Ha subrayado que entregar tiempo gratuitamente a quienes sufren es una de las mayores satisfacciones, ya que estas personas han perdido en ocasiones su dignidad por la pobreza o la marginación.

El corazón necesita entregarse a los demás" Julio Romero Delegado Episcopal de Cáritas en la Diócesis de Cartagena

Romero también ha hecho un llamamiento a la colaboración más allá de la donación económica, animando a la gente a ofrecer su tiempo. Ha descrito el voluntariado como un "gimnasio del corazón" y ha señalado que, si bien algunos piensan que no tienen tiempo por el trabajo, "la gente desocupada, en ese sentido, puede hacer poco". Ha destacado el crecimiento del voluntariado joven y ha mencionado con humor el caso de jubilados que se suman a la causa.

Una carta a los Reyes para los demás

La campaña de este año se centra en una idea: además de pedir regalos para uno mismo, la carta a los Reyes Magos debe incluir peticiones para otros. "¿Qué le pido yo a los reyes magos para tanta gente que necesita ese regalo?", ha planteado Romero. El objetivo es que la solidaridad se traduzca en "un regalo sustancial y muy necesario, que es fundamental para poder vivir y tener la dignidad que debe tener cualquier ser humano".

Como parte de esta iniciativa, se está llevando a cabo una recogida de juguetes en buen estado para los miles de niños que de otra forma no recibirían un regalo. El delegado episcopal ha confirmado que los voluntarios ya están organizando los juguetes para que "los Reyes Magos puedan llevar muchos regalos a tantos niños que escriben su carta con la misma ilusión que otros".

Los Reyes Magos tienen que llegar a todas partes y a todos" Julio Romero Delegado Episcopal de Cáritas en la Diócesis de Cartagena

Un balance agridulce

Al hacer balance del año, Romero ha reconocido que ha sido "bueno para Cáritas, porque ha tenido mucho trabajo, y malo, porque el tipo de trabajo que tenemos es que tenemos que acoger cada vez a más gente". Ha detallado que atienden a personas que sufren, gente que quiere trabajar y no puede, familias sin un hogar, niños que necesitan apoyo escolar y personas sin hogar.

Finalmente, ha insistido en el agradecimiento a la población de toda la Región de Murcia, destacando el papel fundamental de las parroquias como "el alma de Cáritas". Ha puesto como ejemplo la labor en pueblos pequeños como Archivel, en el noroeste, donde grupos de voluntarios se coordinan para atender a familias con problemas, demostrando que la ayuda llega a todos los rincones.