Bernat Canut celebra el billete a la Copa en un 'partido trampa' y aplaude a sus nuevos fichajes

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis, ha analizado la victoria de su equipo contra el Leganés, un triunfo que sella la clasificación para la Copa de la Reina. El técnico ha calificado el encuentro como un "partido trampa" debido a las circunstancias que lo rodeaban, como las fiestas de fin de año y el hecho de enfrentarse a un "rival muy complicado" que acumulaba cuatro victorias consecutivas.

Debut y adaptación de Gil y Bertsch

Canut se ha mostrado satisfecho por el debut de Laura Gil y Morgan Bertsch, quienes "han podido anotar, nos han nos han ayudado". A pesar de su aportación, el entrenador ha señalado que todavía necesitan adaptación, ya que apenas llevan "un entreno y medio", por lo que su participación ha sido con un minutaje bajo.

Fuimos los primeros en enterarnos, y lo cerramos en nada, en 24 horas" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

Análisis individual: Alba y Ángela

El técnico ha tenido palabras de elogio para Alba, de quien ha destacado no solo su anotación, sino también su "intensidad y inteligencia". "Ha estado muy bien en lo que se le pedía", ha afirmado Canut, explicando que supo filtrar sus acciones en la pista.

También ha subrayado el papel de Ángela, reconociendo que "no es nada fácil" porque no ha sido titular en ningún partido. A pesar de ello, Canut ha destacado su buena actitud y su capacidad para cambiar la dinámica de los encuentros, como ocurrió en este último: "Cuando Aina no ha empezado bien, ha entrado Ángela y hemos cambiado la dinámica del partido".

Es un fichaje clave de presente y de de futuro para para esta entidad" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

El entrenador ha remarcado la importancia de la jugadora en la plantilla y ha sentenciado que, en nombre del club, la considera "un fichaje clave de presente y de futuro para para esta entidad".

Fichajes 'caídos del cielo'

Canut ha revelado cómo se gestaron las incorporaciones, calificándolas como fichajes que "casi te diría que nos cayó del cielo". Sobre Morgan Bertsch, ha explicado que tras su salida del Athinaikos la jugadora quiso volver y el acuerdo fue inmediato: "Fuimos los primeros en enterarnos, y lo cerramos en nada, en 24 horas".

Finalmente, Bernat Canut ha compartido su filosofía de trabajo, basada en "buscar el aliciente extra para que el equipo esté enchufado" y afrontar cada encuentro como si fuera "único". Ya con la clasificación asegurada, el Hozono Global Jairis pone el foco en su próximo reto contra Araski en una pista complicada.