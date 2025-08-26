The Ocean Race Europe parte este martes hacia Niza con el Biotherm como líder

El Puerto de Cartagena despedirá este martes a los siete barcos internacionales que disputan la regata The Ocean Race Europe con el velero francés Biotherm, de Paul Meilhat, como líder destacado de una competición que partirá rumbo a la localidad gala de Niza.

Desde el sudeste español las siete embarcaciones de la clase Imoca participantes en esta prueba regatearán hasta la Costa Azul, en el país vecino, a la que se dirigirá desde las 15.00 CET (-2 GMT), horario previsto para que dé comienzo la tercera etapa de este evento continental. Deberán completar 650 millas náuticas surcando el Mediterráneo y las embarcaciones lo harán con el Biotherm aventajando en siete puntos al Paprec Arkéa, también francés y que tiene como patrón a Yoann Richomme.

A continuación aparecen el Malizia alemán, de Boris Herrmann; el Holcim PRB suizo, de Rosalin Kuiper; el Canadá Ocean Racing-Be Water Positive norteamericano, de Scott Shawyer; el Allagrande Mapei italiano, de Ambrogio Beccaria; y el Amaala de Alan Roura, que compite por Suiza y Arabia Saudí.

Teniendo en cuenta que hay tres etapas por disputar hasta el final de The Ocean Race Europe la lucha sigue abierta pero con el favoritismo de la tripulación liderada por Meilhat.

Para este martes, antes de la salida hacia Niza, hay un amplio programa de actividades en el Ocean Live Park, el espacio lúdico de casi 18.000 metros cuadrados habilitado en la explanada del Puerto y que viene recibiendo a en torno a 20.000 personas al día.

Las autoridades, incluido el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, estarán presentes en ese parque al aire libre y junto al mar. Allí se procederá al protocolario intercambio de banderas entre España y Francia simbolizando el final de la segunda etapa y el comienzo de la tercera; y al desfile y despedida oficial de la flota.