Ayuntamiento y Real Murcia impulsan un plan conjunto para mejorar los accesos a Nueva Condomina

El Ayuntamiento de Murcia y el Real Murcia han mantenido este lunes una reunión de trabajo en la que han acordado impulsar un Plan de Accesos al estadio Enrique Roca Nueva Condomina, con el objetivo de dar respuesta a la creciente afluencia de aficionados al estadio y garantizar una movilidad más fluida y segura en los días de partido.

En el encuentro participaron los concejales de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, y de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, junto al vicepresidente del club grana, Juan José Fernández.

Refuerzo del transporte público

Uno de los pilares del acuerdo será el refuerzo del transporte público, especialmente en los partidos de alta y muy alta asistencia.

Muñoz detalló que se habilitarán tranvías adicionales con destino al estadio antes y durante los encuentros, y que a la finalización se dispondrán hasta seis convoyes en apenas 45 minutos, capaces de desplazar a unas 2.000 personas gracias a los rebotes desde Plaza Circular.

Asimismo, se trabaja en la creación de una nueva línea de autobús que conectará el estadio con barrios y pedanías que actualmente no cuentan con enlace directo.

Dispositivo especial de tráfico

Por su parte, Perona anunció un dispositivo de tráfico reforzado, que contemplará la apertura de carriles adicionales de entrada y salida en los encuentros de mayor afluencia, con el apoyo de la Policía Local. Dicho operativo incluirá también señalizaciones y desvíos específicos para agilizar la circulación en el entorno del estadio. Nuevas infraestructuras a medio y largo plazo

El plan contempla también medidas estratégicas. Entre ellas, la puesta en marcha del Arco Norte, que permitiría habilitar nuevos accesos desde el norte de Nueva Condomina, descongestionando los actuales viales. De forma paralela, el Consistorio estudiará junto a la Demarcación de Carreteras del Estado la viabilidad de crear accesos directos desde la autovía.

PLan progresivo y dinámico

El Real Murcia, que ha experimentado un notable incremento de abonados en las últimas temporadas, consolida así su papel como referente social y deportivo de la ciudad, mientras que Nueva Condomina se refuerza como uno de los principales centros de atracción de la capital.

Consistorio y club subrayan que este plan de actuación será dinámico, aplicándose de forma progresiva y con revisiones tras cada partido para introducir mejoras.

Con estas medidas, ambas instituciones buscan mejorar la experiencia de los miles de aficionados pimentoneros, facilitando su llegada y salida del estadio en condiciones de mayor comodidad y seguridad.