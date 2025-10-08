Fraude millonario en la venta de mascotas: detenido un hombre por estafa y blanqueo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, relacionados con la venta de animales de compañía a través de plataformas digitales.

La operación se enmarca dentro de una investigación coordinada entre los puestos de la Guardia Civil de Cacabelos (León), Villarrobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), con el objetivo de identificar y detener a responsables de fraudes en la venta de mascotas online.

Cómo operaba el presunto estafador

Según las pesquisas, el detenido ofrecía animales de compañía en venta y adopción por internet, recibiendo pagos por los mismos sin llegar a realizar las entregas. Los compradores afectados realizaban transferencias, pero nunca recibían a las mascotas adquiridas. Este modus operandi se considera un delito de estafa, ya que implica engaño para obtener un beneficio económico indebido a costa de terceros.

Indicios de blanqueo de capitales

Además de la estafa, los investigadores hallaron pruebas documentales y digitales que apuntan a un posible delito de blanqueo de capitales. El detenido habría utilizado cuentas de terceros y dos aplicaciones de transferencias internacionales para enviar y recibir dinero presuntamente obtenido de manera fraudulenta a usuarios en el extranjero.

Según la Guardia Civil, el capital implicado en estas operaciones asciende a entre 15.000 y 22.000 euros, cifra que se investiga dentro de la causa.

Detención y procedimiento judicial

El hombre fue arrestado por la Guardia Civil y, junto con las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ponferrada (León). La operación refleja la creciente atención de las fuerzas de seguridad a los delitos digitales, especialmente aquellos relacionados con compras y ventas por internet que afectan a ciudadanos en distintas provincias.

Recomendaciones de seguridad ciudadana

La Guardia Civil recuerda a la población la importancia de actuar con precaución al comprar animales de compañía online. Entre las medidas recomendadas: verificar la autenticidad de los anuncios y de los vendedores, desconfiar de precios demasiado bajos o de ofertas que parezcan sospechosas y evitar pagos anticipados a través de plataformas no seguras.

app alertcops

Utilizar aplicaciones como ALERTCOPS, que permiten contactar rápidamente con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de emergencia. La app ALERTCOPS también envía mensajes de aviso en tiempo real cuando el usuario se encuentra en zonas afectadas por incidencias, reforzando la seguridad ciudadana.